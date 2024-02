'Wicked' lanza el fantástico primer tráiler del musical y trata de ocultar sus canciones en esta versión sui generis de 'El mago de Oz'

'Wicked' fue el primer musical que vi en mi vida, en el West End de Londres. Fue impresionante. Durante casi tres horas quedé absolutamente subyugado por 'The wizard and I', 'Popular', 'I'm not that girl' y, por supuesto, la archi-conocida 'Defying Gravity', una de las canciones más famosas de la historia del teatro. Es precisamente esta la que han utilizado (de fondo) en un primer tráiler de 'Wicked' que se siente un sueño cumplido, salvo por la manía de Hollywood de ocultar su género.

Something has changed within me

Igual que ya pasó en 'Chicas malas' o 'El color púrpura', la industria del cine intenta engañarnos para que no nos enteremos de ninguna manera de que un musical es un musical. Visto así, 'Wicked' parece una simple reinvención de 'El mago de Oz' protagonizada por Ariana Grande y Cynthia Erivo, pero en realidad, esta adaptación del musical basado en la novela spin-off de la obra original de L. Frank Baum (nada es fácil de explicar hoy por hoy en la industria del entretenimiento) es mucho más.

De hecho, otra cosa que el tráiler nos oculta es que esta es solo la primera parte de 'Wicked', que cubrirá el primer acto de la obra original, con una segunda ya rodada y en camino. No en vano el rodaje ha durado más de un año (de diciembre de 2022 a enero de 2024, con parones obligados por la huelga), pero parece que todo el equipo está trabajando rápidamente para tenerla lista el 27 de noviembre, preparada para Acción de Gracias. La segunda saldrá en 2025, ya veremos si por todo lo alto o barriendo debajo de la alfombra.

El presupuesto ha sido de 145 millones, una absoluta locura para un musical, sí, pero no había otra manera de adaptar una obra como esta, repleta de efectos, gente volando, maquillajes espectaculares y, claro, canciones con el potencial de robarnos el corazón (y la garganta cantando, tiempo después). It's time to try defying gravity...

En Espinof: