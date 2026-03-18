Santiago Segura critica a la "prensa masoquista" e ironiza con que paguen para ver 'Torrente Presidente'. Se le olvida que él es el culpable de eso

Santiago Segura ha vuelto a la carga con 'Torrente presidente', la sexta entrega de la saga del policía más bruto y políticamente incorrecto del cine español. La película se ha estrenado envuelta en un hermetismo poco habitual: no hubo pases de prensa ni entrevistas promocionales al uso, algo que obligó a muchos periodistas a verla en cines como cualquier espectador.

En ese contexto, el director y actor ha ironizado en redes sociales sobre parte de la cobertura mediática que ha recibido la película, especialmente la de aquellos críticos que, según él, llevan años despreciando al personaje pero no han dejado de escribir sobre su regreso. Con su habitual tono provocador, Segura ha aprovechado para lanzar un dardo a lo que considera una relación casi contradictoria entre la saga y ciertos sectores de la prensa.

"La prensa masoquista"

En un vídeo publicado en redes sociales, el cineasta se ha referido con sarcasmo a quienes critican duramente la saga pero aun así terminan hablando de ella. "Odian Torrente pero han tenido que ir al cine… incluso pagando", bromea, sugiriendo que la curiosidad por la película acaba imponiéndose incluso entre sus detractores.

Segura también ha utilizado un término irónico para describir esa relación: la "prensa masoquista". Según su comentario, hay periodistas que se declaran ofendidos por el humor de la saga pero aun así acuden a verla para poder opinar o escribir sobre ella.

El director también ha criticado que algunos medios hayan publicado titulares revelando cameos o momentos concretos de la película. En su vídeo menciona a esos “ofendidos” de la prensa que, pese a criticar la saga, “se han dedicado a destripar cameos y escenas en titulares”.

Sin embargo, parte de esta situación viene propiciada por la estrategia de estreno que ha tenido 'Torrente presidente', que ha obligado a muchos periodistas a acudir al cine para verla por su cuenta. Si algunos críticos han tenido que pagar la entrada para escribir sobre la película, es porque no había otra forma de verla antes del estreno.

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