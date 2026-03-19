Acaba de terminar su temporada 2 y 'Cross' ya tiene nuevo caso en el horizonte. Prime Video renueva la serie policíaca por una temporada 3

Los fans de las series policíacas están de enhorabuena. Y es que ante la ausencia de 'Bosch' (bueno, está 'Ballard' y la próxima precuela), desde Amazon Prime Video parecen haber encontrado en la saga de Alex Cross un filón. La plataforma ha renovado 'Cross' por una temporada 3.

La renovación llega en lo que la temporada 2 cierra. O, más concretamente, cerró ayer su curso de ocho episodios. Al contrario que otras adaptaciones de la plataforma, la serie no basa cada temporada en un libro concreto de las decenas de novelas escritas por James Patterson.

Menos bombazo

A nivel de audiencia, esta temporada 2 de 'Cross' no ha sido demasiado boyante, siendo superada fácilmente tanto por 'El joven Sherlock' como por 'Scarpetta'. Sin embargo, no ha bajado del Top 10 según datos tanto de Flixpatrol como de Nielsen. Eso sí, queda lejos (y eso se lee entre líneas de la nota de prensa anunciando la renovación) del bombazo que fue la temporada 1, con 40 millones de espectadores en sus primeros 20 días.

Protagonizada por Aldis Hodge, la serie sigue a un inspector de homicidios y psicólogo en lo que intenta combinar su carrera con su vida familiar. En la temporada 2, un multimillonario llama al FBI para protección tras recibir una amenaza de muerte relacionada con el asesinato de un playboy adinerado.

Junto a Hodge, esta temporada 2 estaba protagonizada por Alona Tal, Matthew Lillard, Isaiah Mustafa, Jeanine Mason, Wes Chatham, Samantha Walkes, Juanita Jennings, Caleb Elijah, Melody Hurd y Johnny Ray Gill, entre otros.

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