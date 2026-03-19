Nada de efectos digitales y un guion de 600 páginas. Cómo 'Una batalla tras otra' recupera un tipo de cine que parecía perdido

La fenomenal 'Una batalla tras otra' de Paul Thomas Anderson es un proyecto gigantesco, obsesivo y profundamente ambicioso que tardó décadas en gestarse. Con Leonardo DiCaprio al frente y un presupuesto descomunal, la película no busca impresionar con artificios, sino intentando transmitir con la mayor verdad posible. Detrás de ella está la idea de recuperar un cine donde el riesgo, el tiempo y la materia prima importan, incluso si eso implica llevar al límite al equipo y dejar fuera escenas enteras tras meses de trabajo.

Así se construyó esta locura

La película nace de una obsesión. Así lo resume Dani Mangas en la nueva entrega de 'No es como las demás': "Paul Thomas Anderson, estuvo dándole vueltas a la idea durante 20 años. En un momento dado, el guion llegó a tener 600 páginas. Es el equivalente a cinco o seis guiones normales juntos".

Esa ambición se tradujo en decisiones técnicas radicales. "Para conseguir esa imagen que casi se puede tocar, el director tomó una decisión que hoy en día es rarísima: rodar en VistaVision, un formato de los años 50 que ya casi nadie se atreve a usar". La idea era huir de lo digital y apostar por lo físico. Así lo explica la diseñadora de producción en el vídeo: “El CGI puede distanciar, pero la arquitectura te atrapa de verdad".

Además, el realismo no se quedó en la imagen, porque el rodaje se llevó a lugares extremos: "Para la escena del centro de detención, construyeron el set justo al lado del muro fronterizo real entre Estados Unidos y México". Esa cercanía con la realidad impactó directamente en los actores, hasta el punto de que Leonardo DiCaprio llegó a sentir que estaban rodando casi un documental: "Olvidaos de efectos digitales. Todo el caos que vemos en pantalla se diseñó y se ejecutó a la antigua"

Pero quizá lo más revelador del proceso es lo que no se ve. "El equipo se pasó allí dos semanas enteras… para un rodaje que solo iba a durar tres noches", dando pie a escenas que fueron a la papelera y a un trabajo titánico al servicio de la historia.

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