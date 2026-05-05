Mañana vuelve una de las series más caras de la historia. La temporada 1 costó 300 millones de dólares para apenas 6 episodios

La serie más cara de todos los tiempos es 'El señor de los anillos: Los anillos de poder', pero eso no fue un impedimento para que Amazon invirtiese otra obscena cantidad de dinero en un thriller cuya primera temporada costó la friolera de 300 millones de dólares. El título en cuestión es 'Citadel', cuya temporada 2 llega a Prime Video mañana 6 de mayo de 2026.

Estrenada originalmente el 28 de abril de 2023, 'Citadel' era una apuesta gigantesca por parte de Prime Video, hasta el punto de que la plataforma esperaba convertirla en el inicio de una franquicia de corte internacional. De hecho, se anunciaron múltiples spin-offs, pero finalmente sólo se estrenaron dos en 2024, uno italiano y otro indio.

El regreso de Mason y Nadia

'Citadel' cuenta la historia de Mason Kane y Nadia Sinh, dos espías es una organización secreta que además son pareja en la vida real. Un día son atacados por una agencia rival y su memoria es borrada, por lo que tienen que recuperar sus verdaderas identidades y enfrentarse a un enemigo que quizá sea demasiado poderoso para ellos.

Richard Madden y Priyanka Chopra lideran el reparto de una serie en la que también veremos a otros actores bastante conocidos como Stanley Tucci o Lesley Manville, nominada hace unos años al Óscar por su trabajo en 'El hilo invisible'. Entre los fichajes para la temporada 2 sobresale el nombre de Jack Reynor, que ahora mismo tenemos también en cines con la estupenda nueva versión de 'La momia'.

Además, 'Citadel' está producida por los Russo -y Joe se ha encargado de dirigir 4 de los 7 episodios de esta temporada 2-, quienes esté año también regresan a Marvel con la esperadísima 'Vengadores Doomsday'. Eso sí, el showrunner sigue siendo David Weil, cocreador de la serie junto a Josh Appelbaum y Bryan Oh.

Lo que sí llama mucho la atención de esta temporada 2 es que Prime Video ha hecho un esfuerzo promocional mucho más reducido que en la primera entrega. Tampoco me extrañaría mucho que el plan sea asumir pérdidas, quitársela de encima lo antes posible y que la andadura del universo 'Citadel' llegue aquí a su final definitivo.

Recordemos que la primera temporada tuvo una recepción bastante fría por parte de la prensa especializada, tal y como demuestra su 51% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes. Al público le gustó más, pues consigue una nota media de 6,2 en IMDb, pero han pasado tantos años entre una entrega y otra que quizá muchos hasta se hayan olvidado de su existencia.

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