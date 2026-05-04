Ni montañas rusa ni grandes sagas. Este parque temático asiático conquista a sus visitantes por estar siempre de carnaval

Phuket ha sido históricamente una de las regiones elegidas para viajeros que querían disfrutar de los encantos de Tailandia. Esas playas paradisíacas, su colorida arquitectura o su gastronomía ya son suficiente reclamo, pero desde 2023 hay otro lugar en la provincia que se ha convertido en uno de los destinos más llamativos del país. Se trata de Carnival Magic, un lugar que tiene como objetivo convertir la cultura de la fiesta tailandesa en un parque temático.

¿Su forma de conseguirlo? Transportar al visitante a un carnaval perpetuo. Su nombre no engaña. Carnival Magic decide apoyarse por completo en la estética circense para dibujar un lugar imposiblemente barroco en el que hasta los cuartos de baño son un punto de interés son un punto de interés. El sitio es un vibrante espectáculo para toda la familia lleno de juegos, cabalgatas y buffet libre de pad thai.

En su modesto tamaño de 16 hectáreas (por comparar, supone apenas algo más de un cuarto del tamaño de PortAventura) supone un espacio denso y abarrotado en el que no hay una esquina desaprovechada. Prueba de esto es su Kingdom of Lights, un recorrido a pie por un paraje de fantasía iluminado por nada menos que 40 millones de luces LED. Están por todas partes y decoran esculturas y edificios de todo tipo. Otro de sus ganchos, de hecho, es un espectáculo con récord por la enorme cantidad de luces que exhibe. Es un ambiente verbenero inmutable al clima o al momento del día, ya que el complejo se encuentra cerrado al exterior.

No es el único récord que tiene. En total son nueve Guinnes, cada cual más variopinto que el anterior, los que atestiguan la bizarra experiencia que supone el sitio. Uno de ellos es a la máquina de palomitas más grande del mundo y otro a la escultura de papel maché más grande del mundo. Comer es otro gran reclamo. Como todo en su diseño se hace a lo grande, en un comedor con espacio para 3.000 comensales y con un tamaño que se ha comparado con el de un estadio de fútbol.

El resultado es algo que está más en sintonía con una feria regional a lo grande que con un parque temático tradicional, pero la jugada le ha salido bien. Se trata de un espectáculo maximalista que sorprende al turista por lo exótico, y que al mismo tiempo supone una celebración de la cultura local que se distingue del resto de propuestas del panorama. En la revista LUXlife lo consideraron el mejor parque temático de Tailandia. Y en Time lo situaron como uno de los mejores lugares del mundo en 2023, llamándolo "un deslumbrante despliegue de luces de neón".

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