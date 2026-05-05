Hoy en Netflix, una película completamente acogedora y exquisita que ver si ‘El diablo viste de Prada 2’ te deja con ganas de más moda de alto diseño

No se puede infravalorar el poder del cine para hacer parecer fastuoso y apetecible los vestidos de más lujo y confección, con algunos diseñadores de gran prestigio moviéndose a este terreno para hacer grandes trabajos creativos. Pueden hacerse incluso historias como la de ‘El viaje a París de la señora Harris’ que evidencian el poder atractivo de la moda.

Un vestido con el que soñar

Protagonizada por Lesley Manville, esta estupenda comedia dramática británica dirigida por Anthony Fabian nos lleva a los mundos de la alta costura en una historia completamente cálida que cuenta de la manera más acogedora. Un complemento estiloso y sencillo que llega a streaming a Netflix justo con el estreno de ‘El diablo viste de Prada 2’ para hacer una apetecible sesión doble.

En el Londres de los años 50, Ada Harris es una limpiadora viuda que trabaja de manera concienzuda, y siempre haciendo la vida más agradable para todos a su alrededor antes que a sí misma. Su ambición parece pequeña, pero aun así es lejana para alguien de su posición alejada de la alta costura: adquirir un vestido de Dior para que sea su posesión de lujo.

Adaptando una novela clásica de la misma época en la que tiene lugar la acción, Fabian emplea todos los recursos conocidos de la película ligera británica media y del cine de tacitas clásico que también es institución allí y para el público femenino senior de aquí. Todo bien pensado para tener siempre al espectador en una nube durante el visionado.

De ahí que los conflictos sean ligeros o incluso desprovistos de excesiva gravedad, y hasta la antagonista que interpreta Isabelle Huppert caiga medianamente simpática al inicio. Sabemos hacia donde se va a dirigir todo, pero lo aceptamos con una sonrisa porque es capaz de hacerlo de la manera más encantadora.

Siempre hay cierto placer en esta clase de películas que entienden profundamente qué película son, qué espacio ocupan y deben ocupar, y que saben cómo complacer. Es la forma más adecuada para dar dignidad a esta especie de hada madrina que, cansada de ser mecanismo en las historias de otros, decide ser protagonista de la suya.

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