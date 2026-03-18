Sí, la voz que canta en el tráiler de 'Dune 3' es la de Timothée Chalamet. Hans Zimmer confirma que escucharemos al actor en su nueva banda sonora

Esta semana solo ha necesitado dos trailers para tener al fandom y al público ávido de blockbusters dignos de la más grande de las pantallas salivando. El primero, por supuesto, ha sido el de 'Spider-Man: Brand New Day', mientras que el segundo —y el que, personalmente, más me ha interesado y maravillado a nivel visual y narrativo— ha sido el de una 'Dune: Parte Tres' que tiene una pinta espectacular, tanto en lo que respecta a la imagen como al sonido.

El canto de Chalamet

Es, precisamente, de este último campo —el sonoro—, del que vamos a hablar a continuación. Si te has fijado, en el par de intensos minutos que dura el avance de la nueva adaptación de la novela de Frank Herbert, puede escucharse un cántico que tiene un peso específico y cuyo origen ha sido desvelado por Hans Zimmer en una publicación de Instagram de lo más reveladora.

En ella, el compositor alemán, que hace triplete junto a Villeneuve tras firmas las bandas sonoras de la 'Dune' original y su 'Parte Dos', ha explicado que esta pieza se trata de un nuevo canto Fremen y que está interpretada nada menos que por Timothée Chalamet, que repite como Paul Atreides.

Dune continúa siendo mi colaboración soñada, trabajando con el legendario director Denis Villeneuve para materializar su visión a través del sonido. Estoy orgulloso de compartir con vosotros nuestro nuevo canto Fremen que aparece en DUNE: PARTE TRES, desarrollado en colaboración con Denis e interpretado por mi querido amigo Timothée Chalamet.

Este cántico, tan potente como extrañamente violento, viste a la perfección al personaje de Chalamet, quien explicó en una entrevista con GamesRadar la gran diferencia de Paul entre 'Dune: Messiah' y sus predecesoras.

Estoy interpretando a alguien mayor. Y también a alguien que ha sufrido el impacto de años de liderazgo y que carga con ese peso. Es diferente. No quiero decir demasiado. Pero lo que sí diré es que Denis ha estado increíblemente acertado al comprender el desafío. Es decir, muchas de las conversaciones creativas que tuvimos Denis y yo —que en realidad forman parte de su creatividad, su visión del mundo y el desarrollo del guion, en lo cual yo apenas intervengo— tenían muy presentes los retos de hacer una tercera película.

'Dune: Parte Tres' llegará a nuestras salas de cine el 18 de diciembre. Ahora, además de una pantalla gigantesca, sabemos que necesitaremos el sistema de sonido más obscenamente potente que tengamos a nuestro alcance para disfrutarla como Dios manda.

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