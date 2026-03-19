Regresa a cines una de las mejores de animes de todos los tiempos. Un romance super taquillero al que solo ha logrado eclipsar 'Kimetsu no Yaiba'

Últimamente Selecta Visión nos viene pegando bastantes alegrías con sus estrenos de anime en cines. Y si en su momento no llegamos a subirnos al arrollador carrito de 'Your Name', ahora tenemos la oportunidad perfecta.

La emotiva obra maestra de Makoto Shinkai, que encumbró al director japonés como uno de los grandes del anime, regresa a cines para rompernos el corazón de nuevo por su décimo aniversario.

Lo bueno se hace esperar

En realidad el regreso de 'Your Name' a cines tenía que haber arrancado el pasado febrero, pero finalmente desde Selecta Visión decidieron retrasarlo unas semanas hasta mañana, 20 de marzo.

Lo cierto es que, a pesar de 'Torrente presidente' y otros taquillazos, 'Your Name' llega en mucho mejor momento y además va a permanecer en cines varios días: el 20, 21, 22 y 25 de marzo. Como siempre, la disponibilidad de sesiones depende de cada cine, pero el regreso de 'Your Name' estará disponible en las salas de Cinesa, Yelmo y más franquicias por toda España. Así que la mejor opción es consultar nuestra cartelera local.

Antes de 'Kimetsu no Yaiba: Tren infinito' llegase como un huracán, seguido de 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita', 'Your Name' tuvo el honor de convertirse en la película de anime más taquillera de todos los tiempos. Especialmente porque supuso una explosión a nivel internacional que ayudó a derribar muchísimas barreras para el anime y emocionar a un público más mainstream.

Después vinieron 'El tiempo contigo' y Suzume', que completan la "trilogía de los desastres" de Makoto Shinkai, con las que explora el trauma del terremoto y tsunami de Tohoku en 2011. Aunque siempre seguirán a la sombra de 'Your Name' y su romance casi imposible, con las vidas de dos adolescentes marcadas para siempre por un extraño cometa.

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