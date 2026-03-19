¿Dónde encaja 'Spider-Man: Brand New Day' en la cronología del UCM? Su primer tráiler nos da pistas, y también nos ha colado algún spoiler de 'Daredevil: Born again'

Tras unos cuantos años de perfil bajo, el Peter Parker de Tom Holland está de vuelta en 'Spider-Man: Brand New Day'. La nueva película del Hombre Araña en el Universo Cinematográfico de Marvel llega a cines el próximo 31 de julio y por ahora su primer tráiler ha dejado el listón bastante alto.

Ahora, como siempre pasa con el UCM, toca ver en qué punto de su cronología se ambienta. Y el tráiler nos da alguna pista, pero también spoilers sobre lo nuevo de 'Daredevil: Born Again'.

¡Avisados vais!

Seguimos un orden...

Ya en el primer tráiler de 'Spider-Man: Brand New Day' se pueden ver algunos cameos, más notablemente el del Punisher de Jon Bernthal, con lo que su conexión con Daredevil y el Marvel más urbano queda clara. Ahora, lo nuevo de Spider-Man nos deja también muy claro que se ambienta justo después de la segunda temporada de 'Daredevil: Born Again'.

A pesar de su pasado criminal, Wilson Fisk emprende una campaña tremenda para convertirse en alcalde de Nueva York, una trama sacada directamente de los cómics. Esta trama ya se fue desarrollando en la primera temporada de 'Daredevil: Born Again' y su showrunner Dario Scardapane promete que llegará a su conclusión con los nuevos capítulos.

Por esto mismo no debería ser del todo una sorpresa que Fisk no esté por ninguna parte en 'Spider-Man: Brand New Day'. Específicamente, en el tráiler se muestra una escena en la que Spidey recibe la llave de la ciudad de Nueva York de parte de la alcaldesa, una mujer afroamericana.

Este "spoiler" tiene mucho sentido. La segunda temporada de 'Daredevil: Born Again' se estrena el 25 de marzo y lidiará con Matt y compañía derrocando a Fisk, con lo que para el estreno de 'Spider-Man: Brand New Day' el 31 de julio el panorama político de la ciudad es un poco diferente.

"Mientras cerramos la carrera del Alcalde Fisk en la temporada 2, esa trama llega a su conclusión inevitable, lo que estamos haciendo para el futuro se siente más como un retorno a la era de los cómics de Frank Miller", adelantó Scardapane a GamesRadar. "Era divertido jugar en el reino de la política, pero también me gusta algo un poco más a nivel callejero".

Es más que posible que el tráiler de 'Spider-Man: Brand New Day' no nos haya reventado todos los cameos. Así que quizás también Matt y Karen se dejen caer en algún momento por este nuevo Marvel a pie de calle.

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