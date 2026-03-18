'Spider-Man: Brand New Day' desvela su apabullante primer tráiler con un Peter Parker derrotado que lo da todo por recuperar su vida

Ayer desde Marvel y Sony nos dejaban ver un primerísimo avance de 'Spider-Man: Brand New Day' con homenaje a los comics clásicos incluido, apuntando a que esta nueva etapa del Trepamuros iba a volver a los orígenes con un tono más oscuro. Aunque no hay nada más clásico que apalear a Peter Parker, y 'Brand New Day' parece que viene apuntando alto.

Más oscuro, y en solitario

Ya el final de 'No Way Home' demostró que Peter Parker iba a pasarlas canutas en lo que fuera que viniera por delante, y 'Spider-Man: Brand New Day' no se quiere quedar corta. Ya tenemos el primer tráiler en la mano, y la nueva película de Spider-Man apunta a que va a ser una de las etapas más duras del personaje dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

Destin Daniel Cretton, que nos dejó una muy sólida 'Sang-Chi y la leyenda de los diez anillos', está al cargo de esta nueva etapa de Spider-Man, que promete ser mucho más callejera para centrarse en los dramas personales de Peter dentro y fuera de las mallas.

Aunque, viendo el tono y algunas escenas del tráiler de 'Spider-Man: Brand New Day' es imposible no recordar la fantástica 'Spider-Man 2' de Sam Raimi, especialmente por la crisis que parece atravesar Peter. Aunque en este caso Cretton juega con la ventaje del UCM y de un festival de cameos que ayuda a afianzar el universo, incluyendo a Punisher, el Escorpión e incluso el mismísimo Bruce Banner.

Veremos qué tal se da el regreso de Peter, y si el pobre consigue levantar cabeza. 'Spider-Man: Brand New Day' llega a los cines el próximo 31 de julio, con un elenco estelar encabezado por Tom Holland y Zendaya, al que ahora también se han unido Sadie Sink Florence Pugh y Jon Bernthal.

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