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'Spider-Man: Brand New Day' desvela su apabullante primer tráiler con un Peter Parker derrotado que lo da todo por recuperar su vida

Tom Holland se mete de nuevo en las mallas de Spider-Man para pasarlo mal

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Mariló Delgado

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Ayer desde Marvel y Sony nos dejaban ver un primerísimo avance de 'Spider-Man: Brand New Day' con homenaje a los comics clásicos incluido, apuntando a que esta nueva etapa del Trepamuros iba a volver a los orígenes con un tono más oscuro. Aunque no hay nada más clásico que apalear a Peter Parker, y 'Brand New Day' parece que viene apuntando alto. 

Más oscuro, y en solitario

Ya el final de 'No Way Home' demostró que Peter Parker iba a pasarlas canutas en lo que fuera que viniera por delante, y 'Spider-Man: Brand New Day' no se quiere quedar corta. Ya tenemos el primer tráiler en la mano, y la nueva película de Spider-Man apunta a que va a ser una de las etapas más duras del personaje dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. 

Destin Daniel Cretton, que nos dejó una muy sólida 'Sang-Chi y la leyenda de los diez anillos', está al cargo de esta nueva etapa de Spider-Man, que promete ser mucho más callejera para centrarse en los dramas personales de Peter dentro y fuera de las mallas.

Aunque, viendo el tono y algunas escenas del tráiler de 'Spider-Man: Brand New Day' es imposible no recordar la fantástica 'Spider-Man 2' de Sam Raimi, especialmente por la crisis que parece atravesar Peter. Aunque en este caso Cretton juega con la ventaje del UCM y de un festival de cameos que ayuda a afianzar el universo, incluyendo a Punisher, el Escorpión e incluso el mismísimo Bruce Banner. 

Creo que Tom Holland se equivoca al contar con la opinión de los fans para la nueva 'Spider-Man'. Conlleva un riesgo evidente que puede perjudicar a la película
En Espinof
Creo que Tom Holland se equivoca al contar con la opinión de los fans para la nueva 'Spider-Man'. Conlleva un riesgo evidente que puede perjudicar a la película

Veremos qué tal se da el regreso de Peter, y si el pobre consigue levantar cabeza. 'Spider-Man: Brand New Day' llega a los cines el próximo 31 de julio, con un elenco estelar encabezado por Tom Holland y Zendaya, al que ahora también se han unido Sadie Sink Florence Pugh y Jon Bernthal.

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