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Ha muerto el creador de 'Bosch', pero a Eric Overmyer también le debemos una de las mejores series de la historia de HBO

Ha muerto el creador de 'Bosch', pero a Eric Overmyer también le debemos una de las mejores series de la historia de HBO

El guionista era amigo de David Simon y trabajó con él tanto en 'Homicidio' como 'The Wire' y, por supuesto, 'Treme'

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El mundo de la televisión está de luto, ya que este pasado lunes falleció a los 74 años de edad tras una enfermedad Eric Overmyer, uno de los guionistas en activo (hasta hace nada) más veteranos. En los últimos tiempos, el guionista ganó una nueva relevancia gracias a crear (técnicamente desarrollar) 'Bosch' y 'Bosch: Legacy', la adaptación televisiva de las novelas de Michael Connelly.

Sin embargo, más allá de esta magnífica serie, podríamos decir que Overmyer no tiene prácticamente ni un bolo malo. Veterano de teatro, Overmyer arrancó su carrera televisiva con 'Hospital' (St. Elsewhere) pero fue en su trabajo en 'Homicidio' donde empezó a despegar y a colaborar frecuentemente con David Simon.

Un Simon con el que no solo trabajaría también en 'The Wire' sino que cocrearía una de las mejores series de HBO. Una de esas ficciones que siempre quedan en un segundo plano a la hora de hablar tanto de cadena como de Simon y que nos llevaba a la Nueva Orleans post Katrina: 'Treme'.

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Tremenda serie

Tomando el nombre del conocido barrio neoorleanés, nos encontramos con una espléndida radiografía de la ciudad asolada por el huracán a través de los ojos de sus habitantes, que intentan reconstruir sus vidas. Simon y Overmyer decidían sumergirnos en la cultura del lugar, poniendo el foco en la vibrante música, su folklore (el Mardi gras, por ejemplo) y la historia y circunstancias de su gente.

Una cuestión que fue más que agradecida por parte de los habitantes de la ciudad, que todavía lidiaba con las consecuencias del devastador huracán un lustro atrás. Eso sí, esto no quiere decir que Simon y Overmyer hayan querido ser demasiado precisos, pero sí que hicieron todo un homenaje a la ciudad, en la que había vivido Overmyer durante años.

Pero no solo se ganó el apoyo de los habitantes de la ciudad, 'Treme' pronto pasó a ser "la mejor serie que no estás viendo". Los críticos se volcaron con la propuesta y disfrutaron muchísimo ese amor por la música que destilaba una serie que roza la puntuación perfecta en portales como RottenTomatoes.

Compleja y realizada a fuego muy lento, 'Treme' es una de esas series que recompensa de sobra la paciencia y la entrega de sus espectadores, que de repente se ve ante un delicioso festín de jazz, comida cajún, pasacalles y vida urbana aderezada con tragedia, supervivencia y optimismo.

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