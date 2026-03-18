La película que ha destronado por sorpresa a 'Máquina de guerra' en Netflix. Un estupendo thriller que sólo dura 90 minutos

El éxito de 'Máquina de guerra' es indiscutible, hasta tal punto que parece destinada a convertirse en una de las películas más vistas de la historia de Netflix. Sin embargo, el largometraje protagonizado por Alan Ritchson acaba de ser destronado por sorpresa en España por un thriller que no tuvo el éxito que se merecía cuando se estrenó en cines hace 4 años: 'La bestia'.

Intensa y efectiva

'La bestia' cuenta la historia de Nate Samuels, un doctor que acaba de quedarse viudo, por lo que decide viajar a Sudáfrica, el lugar en el que conoció a su mujer, acompañado de sus hijos para visitar una reserva de animales. Para lo que no estaba preparado era para encontrarse con un sanguinario león que lucha por su propia supervivencia y está dispuesto a lo que sea para conseguirlo.

Rodada con un contenido presupuesto de 36 millones de dólares, 'La bestia' es un thriller de supervivencia que tiene muy claro lo que quiere y cómo conseguirlo. La primera medida es no alargarse más de la cuenta, pues su metraje apenas llega a los 90 minutos de duración, pero es que además detrás de las cámaras hay un director que sabe muy bien cómo elevar la intensidad.

Tras un arranque algo plácido centrado en el drama familiar, el cineasta islandés Baltasar Kormákur se sumerge de lleno en la acción y toma una decisión clave para que esta aventura sea mucho más inmersiva: el uso de planos secuencias bastante largos para conseguir una mayor sensación de ilusión y que uno pueda hacer suyo el sufrimiento al que han de hacer frente sus protagonistas.

A eso hay que sumarle la carismática presencia de un Idris Elba muy entregado para la causa, especialmente en un apartado físico que demanda mucho más de lo habitual en él. Es cierto que está bien rodeado -siempre se agradece ver en una película a Sharlto Copley-, pero el otro gran bastión de 'La bestia' es él.

Lo que queda al final en 'La bestia' es un thriller notable que no te va a cambiar la vida para nada, pero sí que ofrece lo suficiente tanto en términos dramáticos como de puro entretenimiento para que uno nunca vaya a arrepentirse de haberla visto.

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