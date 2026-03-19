La IA resucita a Val Kilmer en la primera imagen de 'As Deep as the Grave': "Puede parecer polémico, pero esto es lo que él quería"

Cinco años antes de su muerte, Val Kilmer estaba a punto de regresar al cine con un papel muy especial. El actor había sido elegido para interpretar al Padre Fintan en 'As Deep as the Grave', una película independiente ambientada en el suroeste de Estados Unidos y centrada en la historia real de unos arqueólogos que investigan el pasado del pueblo navajo. Todo estaba preparado para empezar el rodaje: el personaje estaba pensado específicamente para él, inspirado en su origen nativo americano y en su vínculo con esa región. Sin embargo, su estado de salud, ya muy deteriorado por el cáncer, le impidió llegar al set. Aun así, el director decidió mantenerlo en la película de otra manera.

Un papel pensado para él

El guionista y director Coerte Voorhees pensó en utilizar inteligencia artificial con el apoyo de la familia del actor, que según recoge Variety, defendió que Kilmer quería formar parte del proyecto incluso en esas circunstancias:

"Él era el actor que yo quería para este papel. Todo estaba pensado para él. Se basaba en su herencia nativa americana y en su conexión y amor por el suroeste. El otro día estaba viendo la hoja de rodaje y lo teníamos listo para filmar. Estaba pasando por un momento muy, muy difícil de salud y no pudo hacerlo".

Aunque Kilmer no llegó a rodar ninguna escena, el director decidió incluirle en la película aun así. Lo hizo con el respaldo de sus hijos y, especialmente, de su hija Mercedes.

"Su familia no dejaba de decir lo importante que consideraban la película y que Val realmente quería formar parte de ella. Él creía que era una historia importante y quería que su nombre figurara en ella. Fue ese apoyo lo que me dio la confianza para decir: ‘De acuerdo, hagámoslo’. Aunque algunos puedan pensar que es polémico, esto era lo que Val quería".

El proyecto también adquirió un significado más íntimo por la relación entre el personaje y la propia enfermedad del actor. El productor John Voorhees explica que el papel reflejaba, de algún modo, la situación que vivía Kilmer en ese momento:

"El personaje de la película también padece tuberculosis. Este personaje histórico reflejaba la condición real de Val cuando sufría de cáncer de garganta. Por lo tanto, en lo que respecta a la voz, se trata de una oportunidad única para que el personaje refleje la enfermedad que padecía el actor, creando así una especie de conexión".

Los responsables de la película son conscientes de que la decisión puede generar polémica, pero insisten en que se hizo con el consentimiento y el apoyo de la familia. Mercedes Kilmer también defendió el proyecto y recordó cómo veía su padre la tecnología: "Siempre vio las tecnologías emergentes con optimismo, como una herramienta para ampliar las posibilidades narrativas".

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