25 años después, 'Fallout' acaba de romper con una tradición de los juegos y ha mostrado por fin a un personaje que había permanecido oculto hasta ahora

Durante más de 25 años, los fans de 'Fallout' han especulado sobre uno de los personajes más enigmáticos de toda la saga: el último Presidente de los Estados Unidos, aquel líder que gobernaba cuando las bombas arrasaron el país y cuya cara jamás habíamos visto en ningún juego. Desde 'Fallout 2' hasta 'Fallout 76', su nombre apenas se insinuaba, y las pocas pistas que teníamos eran fragmentos de comunicados antiguos, siluetas borrosas o menciones crípticas en los archivos del juego.

Con la llegada de la segunda temporada de la serie 'Fallout', la espera ha terminado y por fin hemos al presidente en un flashback previo a la guerra, interpretado por Clancy Brown, un rostro familiar para los fans de los videojuegos y la pantalla grande. Para los seguidores de la saga, ha sido un momento histórico, no solo porque se resolviera uno de los mayores misterios del universo, sino también porque se une a la narrativa de los juegos.

A partir de aquí habrá spoilers del episodio 7 de la temporada 2 de 'Fallout'

Un secreto revelado

Antes de este episodio, todo lo que sabíamos del presidente eran vagas referencias: su participación en el Enclave, algunos documentos descoloridos en 'Fallout 76' y la ausencia total de imágenes o retratos. Los creadores de la serie de Prime Video podrían haber continuado la tradición, mostrando solo sombras o tapando su rostro, pero decidieron romper el molde. Al final, la serie permitió que los espectadores supieran cómo es su aspecto, resolviendo un misterio que ha sido comentado por muchos jugadores.

Y el hecho de que el papel recayera en Clancy Brown añadió otra capa de emoción. El actor no solo es un habitual del cine y la televisión, sino que también tiene una larga trayectoria en videojuegos, incluyendo el juego original, donde interpretó a Rhombus de la Hermandad del acero. Su presencia conecta de manera simbólica la historia de los juegos con la adaptación televisiva, ofreciendo un guiño especial para los fans de toda la vida.

Sin embargo, curiosamente, aunque veamos su rostro, el Último Presidente sigue sin tener un nombre. En la serie solo se le menciona por su título y en los créditos aparece como "Presidente de los Estados Unidos". Y eso mantiene un halo de misterio, dejando abierta la posibilidad de que futuros episodios o adaptaciones puedan explorar más detalles sobre su identidad.

La aparición del presidente en la serie marca un antes y un después en la narrativa de 'Fallout', conectando décadas de historia y fanatismo con la nueva generación de espectadores. Después de muchos años de especulaciones y teorías, los fans finalmente pueden ver cómo se veía en persona aquel líder que gobernaba en el momento más crítico de la historia de los juegos, mientras seguimos esperando que se resuelva el misterio de su nombre en los próximos episodios.

