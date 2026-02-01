El público dicta sentencia sobre 'Send Help (Enviad Ayuda)' y afirma que es una de las mejores películas de Sam Raimi. Sólo hay dos con una valoración más alta

La llegada a los cines de 'Send Help (Enviad Ayuda)' nos ha devuelto a Sam Raimi en el terror, el género que le hizo saltar a la fama pero del que llevaba alejado más de una década. La película protagonizada por Rachel McAdams ha conseguido además críticas muy pisitivas, pero lo realmente importante es la opinión del público. Ahí también ha generado muy buena impresión.

En concreto, 'Send Help (Enviad Ayuda)' ha conseguido una B+ en Cinemascore, una valoración bastante alta para una película de terror, ya que solamente hay 17 en toda la historia con una nota más alta en este servicio. Además, eso también la sitúa en un lugar privilegiado dentro de la filmografía de Raimi, ya que solamente dos largometrajes suyos han recibido una valoración más alta ahí.

Las películas de Sam Raimi, ordenadas de mejor a peor

Las dos películas mejor valoradas de Raimi en Cinemascore son 'Spider-Man' y 'Spider-Man 2', ya que ambas lograron una A-, pero si tenéis curiosidad sobre cómo quedaría su filmografía de mejor a peor, os la ordeno a continuación según las notas recibidas en ese servicio:

No, no me olvidado de 'Posesión infernal', 'Terroríficamente muertos' o 'El ejército de las tinieblas', ya que ninguna de ellas recibió una valoración en este servicio, sucediendo lo mismo en el caso de 'Ola de crímenes, ola de risas'. Con todo, lo más probable es que ninguna de ellas recibiera una nota muy alta, ya que no es un cine que suela valorar alto en Cinemascore.

Por lo demás, me sorprende mucho la baja posición que ocupa 'Un plan sencillo', ya que probablemente me parezca la mejor película de toda la filmografía de Sam Raimi, pero se ve que no gustó demasiado en su momento. Seguramente ese fue uno de los motivos de su batacazo en taquilla.

