Si eres de los que piensa que la televisión podría tener más documentales, RTVE tiene una buena noticia que darte

Este 2026 RTVE romperá una racha que se ha mantenido durante 21 años. Ha llovido desde que la televisión pública estrenara su último canal en 2005. Clan llegaba para colocarse como una sólida opción en el entrenimiento infantil, y se convertía así en la quinta opción de la cadena, después de que llegara Canal 24 horas, Teledeporte, La 2 y La 1 que lo comenzó todo.

Dentro de poco se unirá un nuevo miembro a la familia de RTVE. El canal llegará previsiblemente en junio, según expresaban desde la pública en un comunicado, y ni siquiera tiene nombre definitivo aún. Sí tenemos claro que su enfoque será cultural generalista. El referente es el Canal Arte, canal franco-alemán que se emite tanto en televisión lineal como en internet. La idea es imitar la jugada, integrándolo dentro del ecosistema de RTVE Play y también en la TDT.

Interfaz del canal Arte

Así, el canal se cimentará sobre cinco pilares. El principal parece el documental. Será aquí donde se apoyen de la colaboración existente con el canal Arte, aunque la corporación no descarta trabajar con otras productoras. El segundo es las artes escénicas y el teatro, donde se quiere recuperar grabaciones de Estudio 1 además de crear nuevos montajes. El tercero es el cine español, que se emitirá en ciclos temáticos. El cuarto la ópera y música clásica, ampliando la oferta que vemos en canales como La 2. La última es una colaboración con Radio 3, centrada en nuevas tendencias y cultura urbana.

En el comunicado admitían que España es de las pocas grandes corporaciones europeas que no tienen un canal exclusivamente dedicado a la cultura (La 2, con sus espacios culturales, tiene un poco más de miscelánea), y ponían de referencia a otras entidades como la BBC o la RAI italiana.

Si bien toca esperar hasta junio para ver la propuesta que nos tiene preparada la cadena, cabe recordar que desde hace años Arte tiene una versión en español que puede verse de manera totalmente gratuita. En la plataforma está una selección de las producciones francesas o alemanas, organizadas por temáticas y bien locutadas o subtituladas en nuestro idioma. Por lo que es un buen aperitivo para aquellos que disfruten el mundo del documental y quieran hacerse una idea de lo que está por llegar.

Imágenes: RTVE, Arte

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