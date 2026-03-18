Pedro Almodóvar demuestra que sigue siendo un maestro del melodrama con 'Amarga Navidad' y se reafirma "como nuestro Fellini"

Pedro Almodóvar está de vuelta con 'Amarga Navidad', su primera película desde 'La habitación de al lado'. Se estrena este próximo 20 de marzo en cines, y Alejandro G. Calvo nos cuenta qué podemos esperar de esta nueva autoficción que promete traer al Almodóvar más grandes que hemos visto en años.

Nos quedamos con lo justo

Almodóvar ha tenido una década muy movida y variopinta, en la que además de película sólidas y reivindicativas como 'Madres paralelas' y 'Dolor y Gloria' también se ha arrancado con los cortometrajes 'La voz humana' y 'Extraña forma de vida'.

Ahora el director manchego vuelve a sus raíces con 'Amarga Navidad'. Y demuestra, como apunta Alejandro G. Calvo, que sigue sigue siendo un maestro del melodrama y un gran constructor de personajes, el motor indispensable de una película redonda, aunque por desgracia destinados a la tragedia.

"Si las historias de amor han estado presentes a lo largo de toda su obra, estamos claramente en una zona crepuscular. Estamos en una zona en la que los temas que se abordan se abordan también en 'La habitación de al lado' y, sobre todo', en 'Dolor y gloria'... La cercanía de la muerte", reflexiona Alejandro. "Porque esto se acaba. La cercanía de la muerte es un item temático presente en la obra del cineasta, y la forma de tratarlo de Pedro es maravillosa."

Almodóvar ha ido refinando y puliendo su obra, con una mirada mucho más minimalista y despojada para centrarse en lo justo en 'Amarga Navidad. Una escritura "profundamente Almodovariana" que se equilibra con los silencios profundos a los que nos ha venido acostumbrando en los últimos años pero que no se olvida de los momentos referenciales a toda su carrera en esta reflexión sobre la creación artística.

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