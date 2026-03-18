'Jack Ryan' vuelve con una película que continuará la serie de Prime Video, y su espectacular primer tráiler nos anuncia que su fecha de estreno está al caer

Pocos personajes de ficción han tenido un despliegue de caras y estrellas tan increíble como el de Jack Ryan. Desde su primera aparición en 1984 con 'La caza del octubre rojo', ha sido interpretado por Alec Baldwin, Harrison Ford, Ben Affleck, Chris Pine y, ahora, John Krasinski. De hecho, aunque parecía que Krasinski había dejado la saga en 2023 tras terminar la temporada 4 de 'Jack Ryan', ahora ha mostrado el tráiler de su regreso por todo lo alto: en una película.

No se Ryan

De hecho, 'Jack Ryan: Ghost War' no estará basada en ninguno de los 47 libros de la saga original (de los que tan solo 17 estaban escritos o co-escritos por Tom Clancy), sino que utilizará los personajes creados por el escritor para hacer su propia historia, guionizada por Krasinski y Aaron Rabin, dirigidos por Andrew Bernstein, que ya dirigió 3 episodios de la serie. Esta será, de hecho, su primera oportunidad fuera de las series de televisión (sin salirse, eso sí, del streaming).

La veremos dentro de poco, por cierto, porque esta continuación de la serie original (que sigue siendo un éxito incluso ahora, tres años después de su final) se estrenará el 20 de mayo en Amazon Prime Video. Una vez más, Jack y sus compañeros tendrán que enfrentarse a un enemigo que conoce todos sus movimientos y deben manejarse en una red de engaños, enfrentándose a su propio pasado.

No solo tiene toda la lógica que vuelva 'Jack Ryan' viendo su espectacular audiencia aún ahora, sino que, además, ya se está planeando un spin-off protagonizado por Michael Peña. Si la película tiene éxito, podemos esperarnos que Krasinski vuelva al papel de vez en cuando, retomando la preciosa tradición ya olvidada de que, cuando las series de éxito terminan, se hacen tres o cuatro películas posteriores para continuar sacándole la leche a la vaca.

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