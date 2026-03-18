Con 12.000 millones de minutos vistos no se discute. Disney acaba de renovar 'Paradise' por una temporada 3

No nos queda mucho de la temporada 2, pero desde Disney+ han tenido clarísimo que la historia del búnker y de Xavier necesita una temporada más como el vivir. La gigante del entretenimiento ha renovado 'Paradise' por una temporada 3.

Una renovación que viene debida al éxito total que está teniendo el thriller postapocalíptico. Según métricas de Disney, la temporada 2 habría amasado ya 30 millones de horas de visionado, además de que la gente ha aprovechado como loca para ver o volver a ver la primera temporada con otros 25 millones de horas vistas. En total, desde Disney aseguran que 'Paradise' ha acumulado 12 mil millones de minutos reproducidos en total.

Cifras ilimitadas

Métricas impresionantes que nos podemos creer más o menos. Más allá de esas es curioso que, aun con estas cifras, la serie parezca estar por detrás del otro bombazo de Disney+ en estas semanas: 'Love Story'. La antología sigue número 1 en la plataforma a nivel global.

Protagonizada por Sterling K. Brown como Xavier, esta temporada 2 nos ha sacado del búnker en lo que el protagonista busca a su mujer (Enuka Okuma), varada hace 3 años en Atlanta. Mientras, el búnker intenta sobrevivir a las consecuencias del final de la primera temporada.

Eso sí, todavía no se ha confirmado si esta temporada 3 sería la última, tal como se viene diciendo desde hace tiempo. Recordemos que el plan original de Dan Fogelman era realizar tres temporadas y, según declaró uno de los guionistas principales de la serie, «sería muy difícil sacar adelante una cuarta» debido al final de la tercera.

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