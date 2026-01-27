Sam Raimi confirma que uno de los mejores superhéroes originales de la historia del cine tendrá una nueva película

El cine de superhéroes quizá no pase por su momento de mayor popularidad, pero en Hollywood siguen apostando de forma decidida por este tipo de personajes, Por supuesto que Marvel y DC se llevan la palma, pero Sam Raimi acaba de confirmar el regreso de uno de los mejores superhéroes originales del cine: 'Darkman'.

El regreso de Darkman

Raimi se encuentra en plena campaña promocional de 'Send Help', su estupenda nueva película de terror. Por ello, el cineasta está concediendo múltiples entrevistas y en una para Movieweb ha confirmado que está trabajando duramente para sacar adelante una nueva película alrededor de Darkman, el superhéroe oscuro inmortalizado por Liam Neeson hace 36 años.

En concreto, Raimi ha señalado que "Ghost House Pictures, la compañía con la que trabajo, está intentando hacer la secuela ahora mismo. Tenemos un guion y dos grandes directores, pero aún tenemos algunas dificultades con la financiación. Siempre pasa lo mismo en la industria cinematográfica".

Es la primera vez que Raimi habla sobre una posible nueva entrega de 'Darkman' desde 2022, cuando dijo que Universal parecía interesada en hacer la película. Se ve que la cosa no terminó de salir adelante, pero lo cierto es que el propio Neeson comentó ese año que estaría "muy interesado" en leer un guion para valorar su posible regreso.

Recordemos que 'Darkman' fue un pequeño éxito en su momento, ya que ingresó 48 millones de dólares frente a un presupuesto de 14. Eso dio pie a que se hicieran dos secuelas directas a vídeo en las que Raimi y Neeson no participaron. La última de ellas se lanzó en 1995, pero el interés en el personaje no ha desaparecido en estos 31 años.

El plan ahora mismo es que detrás de las cámaras estén Brian Netto y Adam Schindler, un dúo que ya colaboró recientemente con Raimi en 'No te muevas', una de las mejores películas de Netflix en 2024.

