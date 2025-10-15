El primer y divertidísimo tráiler de lo nuevo de Sam Raimi nos regala a Rachel McAdams vengándose sangrientamente de su jefe

Le habíamos perdido la pista un poco a Sam Raimi después de 'Doctor Strange en el multiverso de la locura', pero, por suerte, solo ha tardado cuatro años en hacer una nueva película. No sabíamos mucho sobre 'Send Help' pero su primer tráiler nos ha devuelto al Raimi más juguetón en un argumento que choca frontalmente contra los jefes tiránicos y da un nuevo giro al clásico "Dos personas en una isla desierta". Si la película es lo mitad de divertida que el tráiler, estamos ante un pequeño gran regalo. Una vez más, Sam, gracias por tanto.

Naufragio laboral

No tendremos que esperar mucho para comprobarlo, por suerte, porque se estrenará el 30 de enero de 2026: de hecho, casi se podría decir que están empezando el márketing un poquito tarde. En todo caso, por lo que hemos podido ver, Rachel McAdams ('Chicas malas', 'Spotlight', 'Doctor Strange') y Dylan O'Brien ('Saturday Night', 'El corredor del laberinto') se comen la pantalla con su química.

Cualquier película dirigida por Sam Raimi en estos tiempos es poco menos que una fiesta: desde que en 2009 hiciera 'Arrástrame al infierno' se ha prodigado muy poco, tan solo con dos largometrajes (tres, contando este) y siempre tiene algo interesante que contar. En este caso, la historia de una empleada abochornada y dominada por su jefe que, al acabar los dos en una isla desierta, descubre cómo puede cambiar la situación.

El tráiler de 'Send help' es original, divertido y tiene un sentido del ritmo que ya no se lleva tanto (tristemente) en la promoción de películas, auspiciando una película de humor negro y mobbing laboral que es difícil que no se convierta en una de las más esperadas del año que viene. Si hay Sam Raimi, hay ganas.

