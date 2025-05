Acaba de estrenarse en streaming una eléctrica comedia basada en hechos reales contada como un thriller a contrarreloj: ‘Saturday Night’

Hay una estructura de película que conduce a la intriga y la tensión de manera prácticamente inmediata, aunque sea de manera artificial: la que pone a su propia historia a luchar contra el reloj, con una fecha u hora determinada en la que tiene que lograrse un objetivo, de lo contrario el fracaso será notorio.

Debería cantar mucho una vez se reconoce, apreciando un artificio ante el que ya no se puede suspender la incredulidad. Sin embargo, se vuelve tremendamente efectivo a poco que se pongan los cilindros adecuados a funcionar, e incluso sin acabar con algo magistral o con algo que contar, da energía a películas como ‘Saturday Night’.

El espectáculo tiene que empezar

Jason Reitman se sale de la franquicia ‘Cazafantasmas’ por un momento junto a su socio Gil Kenan para contar la historia del primer programa que se grabó del mítico programa ‘Saturday Night Live’. Una inmensa cantidad de actores jóvenes y prometedores se dan cita en esta comedia con aspecto de thriller que ya se puede ver en streaming a través de Movistar+.

Es la noche del sábado 11 de octubre del año 1975, y quedan horas para que se empiece a emitir aquello por lo que Lorne Michaels ha decidido jugar su pellejo. El primer programa de sketches de comedia en directo va a emitirse, pero horas antes se van acumulando complicaciones técnicas, el reparto comienza a pelearse entre ellos, y los ejecutivos de la cadena se relamen ante lo que esperan que sea un fracaso.

Por supuesto, no fue un fracaso, ya que sabemos que el programa ha celebrado este año su 50 aniversario. Este hecho no se disipa de la mente cuando se insiste en la probabilidad del fracaso, y pone una falsa sensación de riesgo ante todo lo que vemos que no siempre es fácil comprar. Sobre todo porque uno se queda esperando a ver si Reitman tiene algo que contar aparte de la anécdota.

‘Saturday Night’: navegando el caos

Pero no tiene realmente una visión especial de los hechos, aunque sí unas ganas de pasárselo bien relatándolos. La película intenta moldearse a la estructura clásica del programa para que sea un deleite especial para los más fans, mientras que el resto tiene para disfrutar de una serie de situaciones caóticas que se van sucediendo para sacar adelante el espectáculo.

Acaba resultado algo bastante entretenido que está plagado de luces y sombras que no consigue reconciliar del todo. Se logra disfrutar, pero tampoco en exceso para considerar que su existencia es mínimamente necesaria. Teniendo en cuenta que es el regreso de Reitman a un cine más de verdad tras pasarse unos años intentando sacar versiones momificadas de una franquicia popular, pues quizás podría haberse esmerado un poco más.

