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Los Óscar caen en audiencia por primera vez desde 2021, pero no todo es negativo. Hay interés por los premios, pero no por comerse las cuatro horas de gala

¿A quién podemos culpar de no querer comerse cuatro horas de famosos repartiéndose premios?

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En 1988, 55 millones de personas vieron en Estados Unidos cómo 'El último emperador' se llevaba el premio a mejor película. Desde entonces, el declive: la crisis del medio, sumada a los cambios en el consumo, ha llevado a que nos hayamos acostumbrado a una audiencia que, desde la pandemia, no sube de los 20 millones. Y este año, cuando parecía que podía conseguirlo, ha sufrido un bajón espectacular (y, todo sea dicho, inmerecido).

¿Hay alguien ahí?

Concretamente, tal y como cuenta Variety, la gala fue vista por 17,86 millones de personas en directo en Estados Unidos, una cifra que no suena mal si no fuera porque ha bajado un 9% respecto al año pasado (cuando hizo 19,7 millones) y se ha convertido en la menos vista desde 2022. Aún dista mucho de repetir los terribles datos de 2021, cuando apenas llegó a 10 millones de espectadores, pero la tendencia no es positiva, desde luego.

Eso sí, ha sido, un año más, la gala de premios audiovisuales más vista de la televisión, superando a los Globos de Oro (que bajó un 6% respecto al año pasado) o los Emmy. Sirve como pequeño bálsamo que asegura continuidad, pero eso es todo. Esta es la primera bajada de audiencia en cinco años, pero no todo es negativo: las impresiones sociales han subido un 42,4% hasta los 184 millones, con más de 129 millones de visionados de los vídeos a lo largo de la noche. 

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Dicho de otra manera: no es que los Óscar no interesen per se, es que el público quiere que se lo den seleccionado, partido y en una plataforma social en lugar de ver una gala de casi cuatro horas. Es lógico, la verdad. Aún quedan dos años de agonía en ABC y Hulu, que llegará a la edición número 100 en 2028, pero después pasará a YouTube en 2029, un cambio que se supone que acarreará diferencias creativas. Lo veremos entonces. Mientras tanto, toca sentarse a reflexionar... o a aceptar el triste sino de los tiempos.

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