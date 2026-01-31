El creador de 'Wonder-Man' asegura que la serie arregla uno de los grandes errores del Universo Marvel. El problema es que lo han prometido demasiadas veces

Pasan los años, se suceden incesantes las producciones pese a la perceptible bajada en el ritmo de estrenos tras el regreso de Bob Iger al mando, y mi interés en el Universo Cinematográfico —y, recordemos, también televisivo— de Marvel continúa cayendo en picado. Buena parte de culpa la tiene esa sensación de necesitar hacer los deberes cada vez que se lanza una nueva serie o película para captar todas las conexiones dentro de la narrativa compartida.

El deber de los deberes

De igual modo, dentro del proyecto de Kevin Feige se ha repetido en numerosas ocasiones la promesa de estar ante títulos relativamente independientes que pueden disfrutarse sin necesidad de conocimiento previo sobre el lore marvelita de la gran y la pequeña pantalla, y la recién lanzada 'Wonder Man' ha sido la última en subirse a un carro que, cada vez, me cuesta más creerme.

Ha sido el showrunner Andrew Guest quien, durante una entrevista con el New York Times, ha asegurado que los espectadores más o menos neófitos podrán seguir la aventura de Simon Williams sin demasiados quebraderos de cabeza, ya que no se preocupó lo más mínimo de trazar conexiones con otros personajes principales o eventos de la franquicia.

Esta serie no debería requerir hacer deberes. Nunca pregunté, "¿Podría salir Hulk en el episodio 6?"

Además, el cocreador Destin Daniel Cretton, que se encuentra preparando la cuarta entrega de 'Spider-Man', ha dejado caer que no estamos ante "la típica serie de superhéroes", y que quien espere lo contrario podría terminar decepcionado.

Si estás esperando la típica serie de superhéroes, probablemente no te va a gustar. Si estás esperando algo un poco diferente, un poco raro, puede que un poco más profundo y, con suerte, divertido, creo que te podría encantar.

Con o sin necesidad de hacer un máster en el MCU, 'Wonder Man' ya está disponible en Disney+.

