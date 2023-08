De 'Bruja Escarlata y Visión' a 'Invasión Secreta', todas las series de Marvel Studios ordenadas de peor a mejor

Tras la llegada de Disney+ y el fin de la Saga del Infinito, Marvel se sintió invencible. Tanto, que decidieron que era el momento de dejar de lado su plan de solo estrenar películas y dejar las series para la televisión en abierto o Netflix. Cancelaron cualquier atisbo de esperanza de que el llamado "universo MarFlix" pudiera continuar y dieron rienda suelta a todos los proyectos que tenían metidos en un cajón con resultados, digamos, dispares.

Así, desde que se estrenara 'Bruja Escarlata y Visión' en enero de 2021, las series han inundado las fases 4 y 5 del UCM. Unas son más o menos imprescindibles para entender lo que está pasando en las películas, otras son simples divertimentos y algunas un desastre sin paliativos. ¡Vamos a echar un vistazo y a ordenar el Universo Marvel televisivo de peor a mejor! Que el Vigilante nos coja confesados.

9-Invasión secreta

Creación: Kyle Bradstreet Reparto: Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Kingsley Ben-Adir, Emilia Clarke, Olivia Colman

Cuando el evento comiquero del mismo nombre empezó, lo hizo con un bombazo: Elektra era una skrull y nadie estaba a salvo. A partir de entonces creció la intriga porque cualquiera podía estar mintiendo sobre su identidad, desde Spider-man hasta Sue Storm. A la hora de pasarlo a serie perdió prácticamente todos sus alicientes: Nick Furia como un protagonista avejentado no era suficiente para mantenernos pegados a la pantalla semana tras semana, y los giros de guion resultaron pobres y previsibles. Al final, seis episodios de los que apenas fue rescatable uno. Un desastre sin paliativos que demostró que, una vez más, Marvel no era infalible.

Crítica en Espinof por Mikel Zorrilla | Ver en Disney+

8-Falcon y el Soldado de Invierno

Creación: Malcolm Spellman Reparto: Anthony Mackie, Sebastian Stan, Wyatt Russell, Erin Kellyman, Adepero Oduye

La cosa prometía: después del final de 'Vengadores: Endgame' no había salido ningún personaje que llevara el escudo del Capitan América oficialmente, y esta serie venía decidida a dejar un nuevo status quo en el Universo Marvel. El problema es que la pandemia dio de lleno al rodaje y todas sus buenas ideas -que se intuyen- quedaron embarradas: ni los Sin Bandera tuvieron las motivaciones tan claras, ni las escenas de acción fueron tan emocionantes como podrían. Al menos nos quedamos con el nacimiento de un nuevo antihéroe que protagonizó el momentazo más bestia de Marvel hasta ahora.

Crítica en Espinof por Mikel Zorrilla | Ver en Disney+

7-¿Qué pasaría si...?

Creación: A.C. Bradley Reparto: Chadwick Boseman, Hayley Atwell, Tom Hiddleston, Benedict Cumberbatch, Sebastian Stan, Paul Rudd, Natalie Portman

Justo después de que 'Loki' abriera el lío multiversal se lanzaron de cabeza a disfrutar del mismo en una serie que tiene el problema de que nunca termina de explotar su lado juguetón. Los episodios realmente interesantes (los de la Capitana Carter o el del Doctor Extraño) no terminan de compensar otros genuinamente aburridos. Aún les queda una temporada para soltarse el pelo del todo. Ojalá la aprovechen para quitarnos el sabor de boca agridulce.

Crítica en Espinof por Mikel Zorrilla | Ver en Disney+

6-Ms Marvel

Creación: Bisha K. Ali Reparto: Iman Vellani, Matt Lintz, Yasmeen Fletcher, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Saagar Shaikh

Ojalá saber qué demonios pasó durante la producción de 'Ms Marvel' para que, en su cuarto episodio, cambiara totalmente la tonalidad, el guion y el género, destruyendo las intenciones de unos capítulos que, más allá de un piloto original y fabuloso, progresaban adecuadamente. Sí, era una serie para adolescentes, pero si por algo se reconoce el UCM es por tener un poco para todo el mundo. Iman Vellani es la Kamala Khan perfecta y merecía más que este producto que deja a medias el legado de Ms Marvel. No es capaz de mostrarla como la superheroína oficial de Nueva Jersey por culpa de un parón que deja la trama principal en pausa sin justificación. Decepcionante.

Crítica en Espinof por Mikel Zorrilla | Ver en Disney+

5-Caballero Luna

Creación: Jeremy Slater Reparto: Oscar Isaac, May Calamawy, Karim El Hakim, F. Murray Abraham, Ethan Hawke, Ann Akinjirin, David Ganly

Era la primera vez que las series Marvel estrenaban personaje protagonista y mereció la pena: Óscar Isaac hace un papelón fabuloso aunque los episodios van de más a menos. El inicio es cautivador y fresco, pero el episodio final desluce el acabado general de una serie que se toma demasiado en serio a sí misma pero de la que a nadie le importaría ver una segunda temporada (especialmente después de ese final). No deja de ser lo de siempre pero con un protagonista distinto. Nos vale.

Crítica en Espinof por Jorge Loser | Ver en Disney+

4-She-Hulk: abogada Hulka

Creación: Jessica Gao Reparto: Tatiana Maslany, Jameela Jamil, Ginger Gonzaga, Mark Ruffalo, Josh Segarra

A pesar de las previsibles quejas de los de siempre, 'She-Hulk' fue creciendo con cada episodio hasta un final antológico en el que nos demostraron algo que hasta ese momento parecía imposible: Marvel es capaz de reírse de sí misma. Además presentó oficialmente a Charlie Cox como Daredevil tras el cameo en 'Spiderman: No way home' y jugueteó con la ruptura de la cuarta pared. Se podría haber hecho más y los efectos visuales no brillaban por su calidad, pero es una revolución contra todo lo establecido en una empresa que empezaba a oler a anquilosado. Soy consciente de que esta posición va a ser polémica, pero -vaya por delante- valoro muy positivamente las intenciones y la originalidad. Y de eso, 'She-Hulk' tiene para dar y tomar.

Crítica en Espinof por Randy Meeks | Ver en Disney+

3-Loki

Creación: Michael Waldron Reparto: Tom Hiddleston, Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku, Eugene Cordero, Tara Strong, Owen Wilson

La vendieron como un 'Doctor Who' con Loki de protagonista y no llega a tanto, pero sí que es ecuanimemente entretenida, episodio arriba o episodio abajo. La reunión de Lokis multiversales, la primera aparición de Kang y los viajes hacia el pasado y el futuro hacen de esta una serie genuinamente buena a la que solo le falta algo de tiempo para respirar y aventuras autocontenidas, -precisamente, al estilo del Doctor- para encariñarnos con los personajes. Si alguien merecía una segunda temporada, era el Dios de las Mentiras.

Crítica en Espinof por Víctor López G | Ver en Disney+

2-Ojo de Halcón

Creación: Jonathan Igla Reparto: Jeremy Renner, Hailee Steinfeld, Tony Dalton, Fra Fee, Brian d'Arcy James, Aleks Paunovic

Nunca entendí muy bien el odio hacia esta serie, un divertimento navideño que traía de vuelta a Kingpin y presentaba una nueva compañera para Clint. Desde 'Rogers! El musical' hasta la batalla final, los 6 episodios rezumaban amor por la historia y por los personajes (algo que no es tan habitual como debería en Marvel hoy en día). Dado que es posible que tardemos en volver a ver a Jeremy Renner enfundándose el traje de Ojo de Halcón, es hora de atesorar esta fabulosa miniserie que nunca quiso ser ni más ni menos de lo que es. Acertadísima.

Crítica en Espinof por Mikel Zorrilla | Ver en Disney+

1-Bruja Escarlata y Visión

Creación: Jac Schaeffer Reparto: Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Kathryn Hahn, Teyonah Parris, Randall Park, Kat Dennings

Antes os he dicho que valoro mucho la originalidad, y en nueve series nunca han experimentado más que en 'Wandavision' (o, en español, 'Bruja Escarlata y Visión'), al menos hasta que descubrimos el turrón de lo que está pasando en Westview. Un episodio final con los habituales rayos y poderes no emborrona el intento por hacer una serie distinta, entre la parodia, la depresión y 'El show de Truman' que fue la primera (y la única) a la que el público se dedicó en cuerpo y alma. Una rara avis en Marvel con la que el resto de series deberían compararse.

Crítica en Espinof por Víctor López G | Ver en Disney+

En Espinof | Las 11 mejores series en Disney+ de 2023... hasta ahora