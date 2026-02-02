Sam Raimi y Paco León dan el golpe en taquilla culminando el mejor enero desde antes de la pandemia. Son buenas noticias para todos, excepto para Melania Trump

Llevamos desde la primera semana de enero escuchando los mismos nombres copando la taquilla internacional: 'Avatar: Fuego y ceniza', 'Zootrópolis 2' y 'La asistenta'... hasta hoy. Y es que una nueva remesa de películas ha venido, con Sam Raimi al frente (y Paco León en España) para revolucionarlo todo y demostrar por qué este enero es el más potente de los últimos seis años, con 619 millones de dólares acumulados en Estados Unidos. Casi nada.

No nos hace falta ayuda

Aunque no hay que ser excesivamente confiado ni triunfalista: viendo los datos de Box Office Mojo este fin de semana ha subido respecto al anterior, pero aún así 'Send Help' se ha quedado en los 20 millones de dólares recaudados (contra un presupuesto de 40 millones), que con la taquilla internacional se queda en 28 millones: igual sufre un poco, pero debería dar beneficios al final. En el segundo lugar, tenemos una película de la que nadie había oído hablar y que, solo con lo recaudado en estos primeros tres días, ya da beneficios: 'Iron Lung' ha hecho 17,8 millones... frente a un presupuesto de tan solo 3. El youtuber y creador, Mark Fischbach (Markiplier), ha dado en el clavo con esta adaptación de videojuego, y de qué manera.

Cerrando el top 3 americano nos encontramos, por sorpresa, con 'Melania' y sus 7 millones de dólares. Teniendo en cuenta que se vaticinaban entre 1 y 2, ha tenido un rendimiento muy superior al esperado, aunque su presupuesto de 35 millones (al que hay que sumar las ingentes cantidades de marketing) es irrecuperable: sí, es buena taquilla para ser un documental, pero no si tenemos en cuenta su campaña publicitaria y su ambición. Entre acusaciones de compra de asientos sin asistentes, como le pasó a 'Sound of freedom' hace tres años, el documental de la Primera Dama hace lo que puede pero no puede evitar ser una decepción... al igual que 'Shelter', lo nuevo de Jason Statham, que tenía un presupuesto de 50 millones y en la taquilla de Estados Unidos se ha tenido que conformar con 5,5 y en la global con 13. No pintan bien las cosas para el héroe de acción.

De hecho, Statham ha sido superado incluso por 'Zootrópolis 2' en su décima semana, un fenómeno que nadie podía preveer y que se acerca con paso firme a los 1800 millones recaudados en todo el mundo (sobre todo, a nadie se le escapa, gracias a China). Cabe destacar también que 'Sin piedad', que consiguió el número 1 el pasado fin de semana, se ha desplomado hasta el 7 perdiendo el 56% de taquilla. Ha hecho, de momento, 41 millones en todo el mundo, lo que probablemente es suficiente para su distribuidora (pese a no dar beneficios), ya que encontrará una segunda vida en Amazon Prime Video.

Taquilla de ida y vuelta

La semana que viene, sumida en la Superbowl y los temporales, solo habrá una película de estreno en Estados Unidos que no sea limitada: 'Aída y vuelta'. Sí, de verdad. Se lo puede permitir después del exitazo rotundo en nuestro país, donde se ha estrenado con 1.557.475 euros, el mejor estreno español desde 'Padre no hay más que uno 5' y que promete alargar su éxito a lo largo del próximo mes, tal y como vemos con Comscore. Tras ella está 'Hamnet', y le sigue una 'Marty Supreme' que se ha quedado a menos de 50.000 euros de llegar al millón. Estas no son cifras tan normales en el enero español: con casi un millón de espectadores este fin de semana, el idilio patrio con las salas de cine continúa. A ver lo que dura.

Por cierto, el otro gran estreno de la semana, 'Send Help', se ha tenido que conformar con un frío puesto 8, justo entre dos veteranas: 'Zootrópolis 2' y 'Abuela tremenda', que sigue aguantando de manera admirable un mes después de su estreno. Aunque a priori no parece que nadie vaya a levantarle la voz de 'Aída y vuelta', la semana que viene se tiene que enfrentar contra 'Primate' (lo que nos gusta en nuestro país una divertida tontería de terror) y 'Tres adioses', lo nuevo de Isabel Coixet.

Es cierto que no habrá un blockbuster clásico (con perdón de 'Cumbres borrascosas') hasta 'Scream 7', el 27 de febrero, pero si el cine de presupuesto medio sigue aguantando de una manera tan decente, ¿quién los necesita?

