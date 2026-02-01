"¡No digas corten jamás!". El ayudante de dirección de 'Titanic' abroncó al capitán del barco por intentar salvar su vida rodando una escena

Un repaso a la historia reciente del cine —no hace falta remontarnos a sus inicios— nos permite observar cómo una producción, por muy grande y prestigiosa que sea, no está exenta de accidentes que pueden traducirse en tragedia. Casos como los del helicóptero de 'La dimensión desconocida', la muerte de Brandon Lee o de la directora de fotografía Halyna Hutchins, pueden ser usados como ejemplos sobre la importancia de la seguridad en un set de rodaje.

¡Nada de "corten"!

Bernard Hill, el mítico intérprete tras personajes como el Rey Theoden de 'El señor de los anillos' o el Capitán Edward Smith de 'Titanic' es perfectamente consciente de ello. Fue, precisamente, durante la filmación de una escena del clásico moderno de James Cameron, cuando el británico vio pasar toda su vida frente a sus ojos debido a una poco halagüeña combinación de agua, madera y clavos.

Para rodar 'Titanic' sin depender totalmente del CGI y los VFX, Cameron recurrió a efectos prácticos y se usó una réplica del barco, que por supuesto, se hundió. El actor describió así el incidente al medio Metro:

"En lugar de acumularse contra las ventanas por fuera, el agua estaba entrando por dentro porque [la réplica del Titanic] había estado sumergido en agua durante bastante tiempo esa semana y las tablas del suelo se habían combado.

Había una tarima para que se colocase el tío al volante, una pieza de madera grande y pesada... lo siguiente que recuerdo fue que el agua casi nos llegaba hasta la cintura y este trozo gigantesco de madera hizo 'woof', se salió de sus anclajes y rompió los clavos. Y si eso nos hubiese golpeado a alguno de nosotros hubiese sido desastroso, hubiese sido una lesión grave".

Pero ojo, que la historia aún no ha terminado. Como todo ser humano, por muy metido que estés en tu papel de náufrago desamparado condenado al peor de los destinos, el instinto de supervivencia se apoderó de Bernard Hill y decidió pedir que cortasen la grabación. Algo que no le hizo nada de gracia al ayudante de dirección de Cameron, Josh McLaglen, quien no dudó en abroncar al actor. Así lo recuerda Hill:

"Me estaba desgarrando la garganta para decir 'Tenemos que cortar', y después Josh [McLaglen, el ayudante de director] vino y dijo: '¡No digas corten jamás!'. Pedí que cortasen antes porque me estaba preocupando, especialmente cuando apareció ese trozo de madera. ¡Me llamaron la atención por salvar mi propia vida!"

Instinto de supervivencia vs. Ayudante de dirección: un duelo habitual en rodajes que aquí por suerte sólo acabó en una historia curiosa para recordar. Si queréis volver a ver al pobre Bernard pasándolas canutas bajo la tiránica supervisión de McLaglen, podéis hacerlo en streaming a través de Disney+.

