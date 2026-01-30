La historia real tras 'Hamnet', mucho más que una novela sobre Shakespeare: la vida de una mujer relegada a una nota al pie y la tragedia que inspiró una obra maestra

Durante siglos, hemos visto a William Shakespeare como si fuera una figura casi mitológica: un genio absoluto, un autor inmortal y un nombre propio que eclipsa cualquier otra presencia a su alrededor. Sin embargo, detrás de él hubo una vida familiar marcada por el amor, la distancia, la pérdida y el silencio histórico.

Anne Hathaway -conocida también como Agnes- fue su esposa, la madre de sus hijos y, durante mucho tiempo, una figura relegada a los márgenes del relato. Y la historia de 'Hamnet', el hijo que Shakespeare perdió con solo once años, la ha traído al primer plano.

Salir de las sombras

William Shakespeare y Anne Hathaway se casaron en 1582, cuando él tenía 18 años y ella 26. Al año siguiente nació su hija Susanne y, en 1585, llegaron los mellizos Judith y Hamnet. Mientras Shakespeare desarrollaba su carrera en Londres, Hathaway permanecía en Stratford-upon-Avon criando a los niños. En 1596, Hamnet murió con solo once años, una pérdida de la que apenas quedan registros y cuya causa nunca se especificó. Años después, entre 1599 y 1601, Shakespeare escribiría 'Hamlet' y esto es algo que se refleja en la novela, especificando que los nombres Hamnet y Hamlet eran intercambiables en la Inglaterra isabelina, un detalle que ha alimentado durante siglos la pregunta inevitable: hasta qué punto esa tragedia nace del duelo personal.

La novela de Maggie O’Farrell, propone una respuesta emocional más que histórica. El libro imagina la vida íntima de la familia Shakespeare desde la perspectiva de Agnes, una mujer profundamente conectada con la naturaleza y dotada de una sensibilidad casi sobrenatural. En esta versión, Hamnet es un niño unido de forma inseparable a su hermana, y su muerte se atribuye a la peste bubónica. Shakespeare está presente, pero no se le nombra: es el marido, el padre, una figura desplazada del centro del relato.

Aunque la conexión entre la muerte de Hamnet y 'Hamlet' nunca fue confirmada, sigue siendo una de las cuestiones más recurrentes entre estudiosos y lectores. De hecho, aunque la obra de Shakespeare bebe de múltiples tradiciones teatrales de su tiempo, resulta difícil ignorar que 'Hamlet' aborda el dolor, la pérdida y la relación entre padres e hijos desde un lugar profundamente íntimo, escrito apenas unos años después de la tragedia familiar. Y es por ello que resulta sencillo relacionar ambas cosas entre sí.

Durante mucho tiempo, la vida matrimonial de Shakespeare fue interpretada como fría o distante, en parte por los años que pasó en Londres. Hathaway pudo haber vivido con él en la capital durante ciertos periodos y al devolverle su lugar como esposa, madre y figura central del hogar, 'Hamnet' desmonta el mito del genio aislado y propone algo más incómodo y más humano: que Shakespeare alcanzó esa grandeza porque no estuvo solo.

La adaptación cinematográfica de 'Hamnet', dirigida por Chloé Zhao y protagonizada por Jessie Buckley y Paul Mescal, continúa ese gesto de descentralización. Más de cuatro siglos después, la historia de Shakespeare sigue expandiéndose, no desde sus palabras, sino a partir de sus silencios. Porque se desconoce muchísimo sobre él y su vida personal, pero eso no quiere decir que haya que relegar a la mujer que le acompañó a permanecer en una nota al pie de la página.

En Espinof | ‘Hamnet’ es más que drama y sabe emplear lo inquietante. Lo consigue inspirándose en una de las películas más estremecedoras de la década

En Espinof | Las mejores películas de 2025