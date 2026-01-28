He vuelto a ver ‘Shakespeare enamorado’ por culpa de ‘Hamnet’ y creo que se ha sido injusto con ella. No es perfecta, pero es una película romántica eficaz

Ya es bastante frecuente que colocar a una película en la carrera por mejor película a los Oscars la lleve a un escrutinio que realmente no hay obra que sostenga. No deja de ser una exacerbación provocada por los ritmos de Internet de algo que ya era frecuente en tiempos pasados, donde ganar el premio te podía poner en mal lugar si no eras una obra de “pedigrí” o “guay”.

Películas más sentimentales como ‘Hamnet’ son colocadas ahora como enemigas de obras con aparente más riesgo y componentes que la cinefilia puede considerar que molan, como es el caso de ‘Una batalla tras otra’ o ‘Los pecadores’. Es, en cierto modo, un reflejo varios años después de lo que sucedió con ‘Shakespeare enamorado’.

Amor y teatro

Una de las ganadoras al Oscar (u Oscars, porque consiguió siete como el de mejor película) con más revuelo a nivel histórico al imponerse a una obra épica como ‘Salvar al soldado Ryan’. Pero este primer fanfiction romántico de William Shakespeare ha sido un tanto vilipendiada de más por gente como yo, que consideraba que no tenía tanta valía como la cinta bélica de Steven Spielberg. Pero revisarla, algo que se puede hacer en streaming a través de Filmin y de Movistar+, le sienta relativamente bien.

En la Londres del siglo XVI un joven William Shakespeare se encuentra en necesidad de revitalizar su carrera, para lo que escribe una ambiciosa obra titulada “Romeo y Ethel, la hija del pirata”. Pero le entran las dudas creativas, además de presión de sus productores, y sólo saldrá de ella tras encontrarse con Lady Viola, una musa de la que se enamora perdidamente y de la que indagará unos cuantos secretos.

Las fastuosa dirección de John Madden separa a este romance de época de formas más afectadas o contenidas de otro cine británico de similar ambientación. En su lugar, su estructura y tono se aproximan más a las de una comedia romántica de la época, poniendo también énfasis en flechazos repentinos, malentendidos y conflictos con lo laboral por perseguir la pasión amorosa.

‘Shakespeare enamorado’: bomba sentimental

Es una bomba sentimental y desenfada que no se disculpa en absoluto por ello, pero que fue empaquetada por la Miramax de Harvey Weinstein como el romance más importante del momento y que debía ser la ganadora del premio de la Academia. Esto, junto a la competencia con una película tan notable en la filmografía de Spielberg, le ha proporcionado un legado terrible.

¿Es mucho más notable ‘Salvar al soldado Ryan’? Pues sí, para qué negarlo. Pero ‘Shakespeare enamorado’ es una película agradable, bien sostenida en los carismas de Gwyneth Paltrow y Joseph Fiennes, que no amarga realmente a nadie cuando la ve. No es precisamente material de “película del año”, pero en algún momento debemos aprender a apreciar las películas por lo que aspiran a ser. En ese aspecto, la película tiene cualidades de sobra para ser recuperada.

