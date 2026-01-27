'Hamnet' no es solo una historia sobre el duelo. También habla de todas las mujeres que hicieron posible a los grandes genios y que fueron borradas de la historia

Ver 'Hamnet' en la gran pantalla es una experiencia que va más allá de saber que vas a ver un biopic histórico. Porque en realidad es una obra que reconfigura la forma en la que percibimos a uno de los más grandes iconos de la literatura occidental.

Basada en la novela homónima de Maggie O’Farrell -que reconstruye con enorme sensibilidad la vida familiar de William Shakespeare a partir de la muerte de su hijo Hamnet- la película dirigida por Chloé Zhao -nominada a ocho Oscars- coloca en el centro de la historia a Agnes, la esposa de Shakespeare, cuya voz suele estar ausente de los relatos tradicionales sobre el dramaturgo. Y, en lugar de seguir el camino habitual de glorificar al genio creativo, 'Hamnet' explora la dimensión humana, íntima y emocional de la vida detrás de ese genio, mostrando cómo la fuerza, la intuición y el amor de Agnes fueron pilares invisibles sin los cuales la leyenda de Shakespeare no habría sido posible.

A partir de aquí habrá spoilers de la película

La mujeres dejan de ser invisibles

Al igual que la novela de O’Farrell, la película reimagina la vida de Shakespeare no desde su ascenso como dramaturgo, sino a través del lente de la mujer con la que compartió su vida. Agnes fue quien cuidó de sus hijos y también quien se enfrentó a la devastadora muerte de Hamnet a los 11 años. Este enfoque no solo subraya el dolor y la vulnerabilidad de la familia, sino que devuelve protagonismo a una figura histórica sobre la que se sabe muy poco, reconstruyendo su humanidad y complejidad con una profundidad emocional poco habitual en los relatos de la época.

En ambas versiones, la tragedia personal se enlaza con la creación artística: la muerte de Hamnet abre una puerta íntima para reflexionar sobre cómo el dolor puede convertirse en una fuerza creativa. Aunque no hay evidencia histórica de que 'Hamlet' fuese escrito por esa razón, yo personalmente elijo creer que así fue. En parte porque la ficción propone que, sin el trasfondo emocional que Agnes y William compartieron, la tragedia shakesperiana tal como la conocemos no habría nacido de la misma manera. Esto aporta no solo una nueva lectura de la obra más célebre de Shakespeare, sino un reconocimiento del papel de aquellas mujeres que también ayudaron a sostener a los grandes genios de la historia en la vida cotidiana.

Lo más bonito y potente de 'Hamnet' es cómo cuestiona la narrativa tradicional que ha relegado a figuras como Agnes a meros accesorios de la historia de los hombres famosos. La novela de O’Farrell parte de la idea de que la crítica clásica ha tenido una visión limitada de la vida afectiva y familiar de Shakespeare, y propone llenar ese vacío narrativo con una mirada que reconoce el impacto profundo de Agnes en la vida emocional -y quizá creativa- de su esposo. Este es solo un ejemplo de las innumerables mujeres cuya labor, apoyo y sabiduría han quedado silenciadas a lo largo de la historia, desde mecenas hasta esposas, hermanas e hijas que sostuvieron grandes talentos sin ser reconocidas jamás.

Si reflexionamos sobre cuántas mujeres como Agnes han sido invisibilizadas, la respuesta es incontable: desde colaboradoras anónimas en ciencia y arte hasta cuidadoras emocionales en vidas de figuras prominentes, la historia oficial ha omitido sistemáticamente la voz femenina. Por eso 'Hamnet' me gusta tanto, porque no solo celebra a Agnes, sino que invita a pensar en todas esas voces que podían haber cambiado el curso de la cultura si hubieran sido escuchadas.

