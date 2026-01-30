'Send Help' es una película "sin ningún tipo de complejo". Por qué lo nuevo de Sam Raimi es un auténtico disfrute gore

Este viernes 30 de enero de 2026 por fin se estrena 'Send Help', el ansiado regreso al cine de terror de Sam Raimi. Hemos tenido que esperar la friolera de 17 años para que el famoso director vuelva al género que le lanzó la fama, pero todo apunta a que el largometraje protagonizado por Rachel McAdams y Dylan O'Brien merece mucho la pena.

"Una película en la que siempre pasan cosas"

Obviamente, un estreno de este calibre no podía quedarse sin una nueva entrega de La crítica de Álex, en la que Alejandro G. Calvo detalla lo mucho que ha disfrutado con 'Send Help', la cual considera que es "un regreso a un modelo de comedia salvaje y sangrienta que se echan en falta".

Por lo pronto, Calvo considera que "la fórmula matemática de Send Help es Naufrago más Misery entre El triángulo de la tristeza", lo cual ya puede daros de una idea de que esperar de esta "mezcla de terror con comedia negra supergore". Raimi no se anda aquí con chiquitas y va a por todas en cuanto tiene la ocasión.

Además, Alejandro considera que "tiene la segunda gran secuencia de 2026", dando como referencia el ya mítico baile de Ralph Fiennes en '28 años después: El templo de los huesos' como la primera escena imprescindible del año. Aquí es un jabalí el que protagoniza un momento que se quedará grabado en la memoria del espectador.

Por último, aclara que se trata de "una película en la que siempre pasan cosas, pero tú como espectador estás disfrutando mucho de todas", ya que estamos ante un ejemplo de "cine que no tiene ningún tipo de complejo" y se declara "siempre fan de Rachel McAdams". Y la guinda la pone que "el giro final está muy bien".

