'Amar bajo las espinas' es un delicado viaje al dolor y la identidad en medio de la tradición. Una película sobre el autodescubrimiento que me ha tocado el corazón

A veces, las historias más conmovedoras surgen de los gestos más pequeños. Es lo que ocurre en 'Amar bajo las espinas' ('Cactus Pears'), que nos cuenta lo que ocurre con Anand mientras regresa a su ciudad natal en el oeste de la India, enfrentándose al dolor de la enfermedad de su padre y a las expectativas de su familia.

La película comienza y termina con un abrazo: el primero en la sala de espera de un hospital, mientras Anand espera noticias sobre su padre, y el último en el claustrofóbico apartamento de Bombay, con su amante, mostrando que la vulnerabilidad y el amor propio pueden ser caminos hacia la esperanza. Bajo la dirección de Rohan Kanawade y con la cámara fija de Vikas Urs, cada mirada y cada gesto revelan cómo un joven aprende a equilibrar la tradición, el duelo y su identidad, en un relato lleno de ternura y delicadeza.

La tradición y los límites del duelo

Al regresar a casa, Anand debe cumplir con los estrictos diez días de luto: dormir en el suelo, limitar su dieta, evitar templos y respetar otras reglas que parecen diseñadas para contenerlo. La sociedad observa cada gesto y comenta con discreción sus decisiones, mientras su madre le aconseja sobre cómo mantener en secreto su sexualidad. Esta tensión entre las expectativas ajenas y su propio deseo de vivir de forma auténtica marca el tono de la película, donde cada pequeño acto de valentía se convierte en un paso hacia la libertad emocional.

En medio de estas restricciones, Anand se reencuentra con Balya, un amigo de la infancia que también desafía las normas tradicionales. Sus paseos al aire libre y conversaciones sinceras permiten que Anand se exprese con honestidad y explore su relación con naturalidad. Kanawade muestra cómo la ausencia de etiquetas explícitas les da espacio para crecer juntos y descubrir su identidad, mientras la comunidad murmura sin pronunciar realmente lo que se intuye.

El título de la película se inspira en la rara fruta del cactus, que Balya regala a Anand como un gesto de afecto y amor propio. La fruta, espinosa por fuera pero roja y jugosa por dentro, simboliza la delicadeza escondida bajo el sistema de defensa, así como la capacidad de abrirse al amor y a la vida en libertad.

Balya representa la seguridad con uno mismo, mientras Anand aprende a reconciliarse con su dolor, su historia familiar y sus emociones. Y es en estos momentos de intimidad donde la película celebra la autoaceptación y el amor auténtico en medio de la tradición y la pérdida, dejándonos un cierre realmente esperanzador. A mí, al menos, me costará olvidarme de ella porque me ha llegado al corazón. La tenéis en Filmin.

