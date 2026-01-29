'El caballero de los siete reinos' es un rayo de luz en el violento mundo de 'Juego de Tronos': "Nos habla de la dignidad humana"

Ya ha arrancado en HBO Max 'El caballero de los siete reinos', que se aleja de las grandes intrigas palaciegas y las guerras abiertas entre señores y reyes para mostrarnos un lado muy diferente del mundo de George R. R. Martin al que estamos más acostumbrados. En concreto seguimos a Ser Duncan el Alto, un caballero que intenta abrirse camino a pesar de que no tiene un duro a su nombre y ni siquiera una armadura que le entre.

Y es que, para muchos, 'El caballero de los siete reinos' es la serie ideal para los fans de 'Juego de Tronos' que en realidad andan un poco hartos de 'Juego de Tronos'.

La esperanza que necesitábamos

Una de las grandes diferencias entre 'El caballero de los siete reinos' y las otras series de Poniente es su protagonista, Dunk. Y como apunta Alejandro G. Calvo en su crítica, es donde la serie nos gana por completo.

"Es una historia que a mi me ha gustado. No es una cosa que me vuelva loco, pero es muy funcional", apunta Alejandro en su videocrítica. "Porque es pequeña, habla de la dignidad humana, que nos habla del honor bien entendido en un mundo tan violento como el de Juego de Tronos... con tanta avaricia, tanta traición. Pues encontrar una persona tan bondadosa, tan justa, llama la atención".

Quizás una de las mejores virtudes de 'El caballero de los siete reinos' es que es una historia muy contenida, con una temporada muy corta de apenas 7 episodios y todos alrededor de la media hora. Aunque claro, también tiene sus pegas, como que no tenemos demasiado tiempo para desarrollar mejor al elenco de personajes secundarios y darles más presencia: "Podría haber sido mejor en lo que vendría ser construir este grupo de amigos alrededor de Dunk, que de alguna forma hagan que en esas justas finales empatices más con ellos".

Aún así, y teniendo en cuenta que el presupuesto de 'El caballero de los siete reinos' es bastante inferior al de 'La casa del dragón', han sabido ajustarse de miedo y marcarse bastantes fantasías técnicas en los capítulos finales de la temporada. Y, en especial muy bien llevado por el trabajo de Ira Parker como co-creador de la serie, quien nos había dejado la fantástica 'Better Things', y Owen Harris, que ha dirigido tres de los episodios de 'El caballero de los siete reinos''

Es una serie pequeña y modesta, pero que funciona como un tiro. "Todo lo contrario a la aparatosidad y grandilocuencia e hiperdrama de 'La casa del dragón", como apunta Alejandro. Un "Don Quijote y Sancho Panza del mundo de Poniente, tratando de sobrevivir como pueden", a veces no hace falta más.

