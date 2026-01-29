Últimos días para ver en Netflix las películas que dieron pie al fenómeno de 'Miércoles' con Jenna Ortega. Dos clásicos de los noventa irresistibles

Pocas películas han logrado capturar tan bien el espíritu de una familia excéntrica como 'La familia Addams' (1991) y 'La familia Addams: La tradición continúa' (1993). Más que comedias negras, estas dos películas dirigidas por Barry Sonnenfeld son una celebración de lo que implica ser diferente, del humor macabro y del amor familiar llevado al extremo.

Con un elenco perfecto -Anjelica Huston, Raúl Juliá, Christopher Lloyd y una inolvidable Christina Ricci-, los Addams se convirtieron en un fenómeno cultural que trascendió generaciones. En un Hollywood dominado por la corrección y la normalidad, estas películas se animaron a decir que lo raro también puede ser cálido y que la oscuridad no está reñida con la ternura. Y lo cierto es que sin ellas no existiría la exitosa 'Miércoles' con Jenna Ortega.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Un paso previo al fenómeno

La primera película presenta a los Addams como una familia unida, amorosa y absolutamente incompatible con el mundo “normal”. Gomez y Morticia no solo se aman, se desean sin culpa; los niños son inteligentes, crueles y curiosos; y el hogar es un espacio donde lo macabro es parte cotidiano. El conflicto con el tío Fester introduce una trama de identidad y pertenencia que, bajo la capa de humor negro, habla de algo muy simple: qué significa realmente ser parte de una familia.

Después, el segundo largometraje completa la historia y suele considerarse -con mucho fundamento- incluso mejor que el original. La llegada de Debbie, la niñera asesina interpretada por Joan Cusack, eleva el nivel de sátira y permite que la película se burle de la familia perfecta y la hipocresía social. Además, le da a Miércoles Addams uno de los arcos más memorables del cine de los noventa, especialmente en el campamento de verano.

Ambas películas han envejecido bastante bien porque no dependen de chistes coyunturales: su humor nace de los personajes y de una inversión brillante de valores. Los Addams son extraños, sí, pero también son honestos y fieles a sí mismos. El mundo exterior, en cambio, se muestra mezquino, superficial y represivo. Y esa vuelta de tuerca sigue funcionando hoy con la misma fuerza que en los 90. Por eso ha triunfado tan bien -en parte- traer de vuelta a Miércoles en la serie de Netflix.

Revisitar estas películas es también recordar un tipo de cine que no abunda: comedias con identidad visual fuerte, actuaciones exageradas pero precisas, y un corazón genuino detrás del sarcasmo. Y ahora es el momento perfecto para volver a ellas, porque se van de Netflix el 31 de enero.

En Espinof | 'Miércoles' es mejor cuando deja brillar la amistad por encima de cualquier trama romántica. Por eso creo que debería olvidarse de la redención de este personaje

En Espinof | 'Miércoles' sigue siendo un icono juvenil, pero a costa de traicionar lo que hacía única a su protagonista. Echo de menos al bicho raro de las películas