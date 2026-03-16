Sin sorpresas. Michael B. Jordan y Jessie Buckley son los mejores actores protagonistas en los Oscars por 'Los pecadores' y 'Hamnet'

Estamos ya cerca del final de la gala, ya pasan (y mucho) de las 3 de la madrugada aquí en España y estamos ya con los últimos premios y unos de los más relevantes de toda la noche de los Óscar. Llega el momento de ver a los mejores intérpretes del último año según la Academia de Cine.

De esta manera, el premio a mejor actor principal ha sido para Michael B. Jordan por 'Los pecadores'. Sin sorpresas aquí porque el único que le podría haber arrebatado el premio es Timothée Chalamet por 'Marty Supreme'. Por otro lado también estaban nominados Wagner Moura por 'Agente secreto', Leonardo DiCaprio por 'Una batalla tras otra' y Ethan Hawke por 'Blue Moon'.

Por otro lado, aquí tampoco ha habido sorpresa porque Jessie Buckley ha resultado ser la ganadora del Óscar a mejor actriz principal por 'Hamnet'. La actriz partía con, quizás, demasiada ventaja respecto a otras ya que se lo ha llevado todo en la carrera de premios.

La única que podría haberle hecho sombra hubiera sido Rose Byrne por 'Si pudiera te daría una patada' que no ha dejado de estar nunca en la conversación. En la categoría también se encontraban Renata Reinsve por 'Valor sentimental', Emma Stone por 'Bugonia' y Kate Hudson por 'Song Sung Blue'.

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