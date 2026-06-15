El director de 'Backrooms' encontró la mejor inspiración para su taquillazo de terror en un videojuego de hace casi 20 años: "He soñado que estoy allí"

'Backrooms' ha llegado pisando fuerte para meternos el terror a los espacios liminales en el cuerpo y de paso reventar la taquilla. Kane Parsons nos deja una experiencia fuera de lo común creando una atmósfera llena de suspense que saca a la luz los traumas por resolver... Y una de las influencias clave para llegar a la creación de 'Backrooms' fue un videojuego que va camino de cumplir veinte años.

La atmósfera lo es todo

En una entrevista reciente con Letterboxd, Parsons habló de sus influencias principales para 'Backrooms', tanto de los cortos originales como de la película. Y entre varios largometrajes y series como 'Mr. Robot' y 'Retratos de una obsesión' el director destacó 'Portal', el videojuego de 2007, y su secuela como uno de los elementos más importantes para crear la atmósfera de 'Backrooms'.

"Portal' sería la influencia más temprana que puedo señalar, es mi mayor influencia sobre todo lo que he hecho en mi vida", admitió Parsons. "Todo se construye en torno a la mecánica de que tienes esta herramienta, es como una pistola, que puede abrir un portal en un muro y otro en otro. Es un puzzle basado en físicas, con las que viajas a través de este centro de pruebas operado por una IA, y vas descubriendo más cuando te despiertas de una cápsula de letargo al inicio del juego".

Parsons explicó que la atmósfera monótona y minimalista de 'Portal' es algo que terminó trasladando a la estética de 'Backrooms', especialmente ese sentimiento de que hay algo oscuro oculto todo el tiempo. Al igual que la sensación de que hay, o ha habido, otros seres humanos en el lugar y que no estás solo del todo, aunque no puedas ver a nadie más.

"Algo que me impactó con el primer juego y que se solidificó aún más en el segundo fue la dirección de arte. Puedes ver estos murales en las paredes, puedes ver rastros de que hay otra persona ahí", continuó Parsons. "Y hay momentos específicos en la película en los que tenemos esos murales, en general es muy obvio de cómo y por qué conecta con 'Backrooms', pero es muy especial para mi".

El director también explicó que la atmósfera y la estructura de los edificios de 'Portal' son "algo que ha estado en mi cerebro durante mucho tiempo", y que incluso ha tenido sueños en los que se encuentra en el Aperture Center de los juegos. Aunque para 'Backrooms' decidió cambiar un poco la estética y apostar por el amarillo en lugar de los colores lúgubres y neutrales de los videojuegos.

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