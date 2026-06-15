Dura 94 minutos y es número 1 en 51 países. Un divertimento pulp satánico lleno de acción y violencia para disfrutar en HBO Max

Qué gusto da cuando sin saber muy bien qué ver un día de esos que no tienes planes abres una plataforma y algo te entra por los ojos y te atrapa durante algo más de hora y media. Algo así me pasó hace unos días cuando en el catálogo de HBO Max me topé con una película protagonizada por una Zazie Beetz (a quien siempre recuerdo por 'Atlanta') en plan malota con espada en mano.

Estrenada en cines el pasado mes de marzo, el cineasta ruso Kirill Sokolov hace un formidable debut en Estados Unidos con 'Te van a matar' (They Will Kill You), un estupendo divertimento lleno de acción, violencia, sangre e incluso mucho humor que ha conquistado en estos días HBO Max, siendo lo más visto de la plataforma en 51 países.

Kill Satan

Una película de acción desatada que parece beber, pero sin querer serlo, directamente de 'John Wick', 'Kill Bill' y otras historias de "yo contra el mundo". Pero, sobre todo, recoge la gran tradición del splatter de los 80 y 90 con un toque incluso de sano blacksploitation. El resultado, para bien y para mal, es dignísimo de ver.

Sin muchas más pretensiones que hacer que el fan del género esté disfrutando, que lo consigue, Sokolov plantea en 94 minutos una historia de rescate con una mujer que entra a trabajar a un siniestro (y satánico) edificio en busca de una hermana que lleva sin ver desde su trágica separación diez años atrás. Todo esto con un ritmo imparable y vocación pulp.

Con Patricia Arquette, Myha'la y Tom Felton, entre otros, en su reparto, 'Te van a matar' está muy lejos de ser perfecta y es un poco la típica que o bien entras en el principio con esa actitud de "esto es lo mío" o le empiezas a ver costuras por todos lados. Eso sí, yo me lo he pasado bomba.

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