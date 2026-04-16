Por qué Quentin Tarantino ha rescatado en una escena post-créditos una historia inédita de 'Kill Bill': "Era demasiado descabellada y violenta"

Dos décadas después de convertirse en un clásico moderno, el universo de 'Kill Bill' ha vuelto. Quentin Tarantino ha vuelto a los cines con 'Kill Bill: The Whole Bloody Affair', el montaje definitivo de más de cuatro horas que une las dos películas en una sola experiencia.

Además, aprovechando este regreso, hace unos meses rescató una parte perdida de la historia, convirtiéndola en un corto animado titulado 'El capítulo perdido: La venganza de Yuki', que adapta una secuencia descartada del primer borrador de la película original y que se estrenó dentro de Fortnite. Ahora aparece como escena post-créditos.

Demasiado salvaje

Todo empezó como una simple reunión que no parecía tener mayor recorrido. Así lo explicó Tarantino:

"Se reunieron conmigo para hablar sobre una posible colaboración entre mis personajes y Fortnite. Llegué a la reunión pensando que solo hablaríamos de eso: querían licenciar los personajes y conocer mis ideas sobre qué sería divertido hacer. Me preguntaron si tenía algo de entre ocho y doce minutos que pudiera servir para sus propósitos y que incluyera a mis personajes más emblemáticos"

La clave estaba en un material que el propio director llevaba guardando más de veinte años. Se trata de la historia de Yuki, la hermana gemela de Gogo Yubari, que nunca llegó a formar parte de la película final. Como él mismo recuerda:

"Gogo tenía una hermana gemela y esa noche tenía mocos [...] y se fue temprano. Ni siquiera llegó a los segundos borradores. Era demasiado descabellado, demasiado violento y con demasiada acción".

Ese exceso fue precisamente lo que dejó fuera el capítulo en su día. No encajaba en el ritmo ni en el tono final, pero nunca desapareció del todo de la mente de Tarantino, que ahora lo recupera con total libertad creativa, sin las limitaciones que tuvo en su momento.

De hecho, el propio director reconoce que Yuki siempre ha estado ahí, esperando su momento:

"Cuando escribí el primer borrador del guion, había un capítulo que, francamente, no creí que pudiéramos llevar a cabo. Y Yuki ha sido un personaje de mi imaginación durante más de 20 años. De hecho, pensé que ya era demasiado tarde para crear material nuevo. Me equivoqué".

Es una manera de cerrar el círculo y, al mismo tiempo, demostrar que incluso las ideas descartadas pueden encontrar su momento para recuperarse, aunque sea de otra forma.

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