Quentin Tarantino, sobre qué eliminaría de 'Kill Bill' para hacerla más corta: "Es una de las mejores escenas de la película, pero no la necesitas"

Quentin Tarantino vuelve a estar de actualidad por la llegada a los cines de 'Kill Bill: The Whole Bloody Affair', la nueva versión que une en una única película los dos volúmenes protagonizados por Uma Thurman. Eso se traduce en una experiencia de casi 5 horas de duración, pero el propio cineasta tiene muy claro qué habría cortado de haberlo tenido que dejar todo alrededor de las 3 horas.

"Si tuviera que perder algo, habría sido eso", reconoce Tarantino

El también autor de títulos inolvidables como 'Pulp Fiction' o 'Malditos bastardos' se sinceró al respecto en IGN, más concretamente en una entrevista que concedió junto a Thurman. Y tiene muy claro qué habría sido lo primero en eliminar: "La escena de Esteban Vallejo no estaría en la película. Si intentas contar tu historia en tres horas más o menos, no necesitas esa escena. Creo que es una de las escenas más fascinantes de la película".

El momento en cuestión es cuando Beatrix conoce a un proxeneta retirado interpretado por Michael Parks que le revela el paradero de Bill (David Carradine). Tarantino se justifica así al decir que no habría sobrevivido a un remontaje más estricto: "La escena de anime que a todos les gusta, ¡woo!, habría sido suficiente para transmitir el punto. Si tuviera que perder algo, habría sido eso".

El cineasta continúa abordando ese tema señalando que "siempre tienes que tomar ese tipo de decisiones. La escena de Pai Mei se habría reducido drásticamente. Ahora estoy hablando de escenas que son algunas de las mejores escenas de la película, pero en este ritmo vertiginoso donde intentas contar solo una historia, eso habría sido lo que habría tenido que irse. Pero para mí, eso es un poco lo que era la película, estos pequeños desvíos y estas pequeñas notas de gracia".

Creo que Tarantino tiene aquí razón en casi todo lo que dice, desde que es una escena que no necesitas realmente si tienes que agilizarlo hasta que parte de la gracia de la película está en esos "pequeños desvíos". Eso sí, no creo que ese momento sea una de las mejores escenas de la película. A tanto no llega.

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