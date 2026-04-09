Quentin Tarantino, sobre su padre, que le abandonó antes de nacer: "Lo único que tengo que decirle es gracias por el maldito esperma"

Quentin Tarantino se convirtió durante los años 90 en uno de los directores más importantes de Hollywood, un estatus que todavía hoy mantiene. Sin embargo, la fama no trajo consigo solamente cosas positivas, ya que le obligó a profundizar aun más en una de las grandes decepciones que tuvo de pequeño: el abandono de su padre biológico.

Quentin Tarantino: "El hecho de que te acostaras con mi madre no te convierte en mi padre"

El director de 'Pulp Fiction' fue criado por su madre, ya que Tony Tarantino les abandonó a ambos antes del nacimiento del cineasta. Y sus caminos perfectamente podrían no haberse vuelto a cruzar nunca más, pero la revista Premiere sacó al padre de Tarantino del anonimato, lo que molesto mucho a este último.

Tarantino destacó al respecto en una entrevista concedida a Playboy que "fue uno de esos efectos secundarios desagradables de la fama. Nunca lo he conocido y no tengo ningún deseo de hacerlo. Él no es mi padre. El hecho de que te acostaras con mi madre no te convierte en mi padre". Además, añadió lo siguiente sobre su padre:

Lo único que tengo que decirle es: "Gracias por el maldito esperma". ¿Tuvo 30 años para buscarme y lo intenta ahora que soy famoso? Fue triste. Durante un tiempo, cuando usaba ese nombre y él no me buscaba, pensé: Bueno, qué amable de su parte. Está demostrando algo de clase. Pero es un poco difícil rechazar esa fama.

Varios años más tarde volvió a hablar sobre su padre en The Telegraph, donde comentaba que "nunca conocí a mi padre. Esa es la cuestión. Nunca lo conocí. Quería ser actor. Ahora es actor solo porque lleva mi apellido. Pero nunca formó parte de mi vida. No lo conocí. Nunca lo he conocido". Y es que la carrera de Tony Tarantino tuvo un pequeño resurgir a comienzos del siglo XXI, llegando incluso a codirigir un largometraje, el poco conocido 'Blood Money'.

Tony Tarantino falleció en 2023 y no consta que hubiese ninguna reconciliación con su hijo. Lo que sí tuvieron fue un encontronazo en los medios, pues Quentin hizo una dura crítica a la policía de Nueva York al señalar que "tengo que llamar asesinos a los asesinos", algo que su padre atacó en el New York Daily News y señaló que su hijo estaba totalmente equivocado:

La ignorancia de Quentin sobre las fuerzas del orden y su incitación a tanto odio hacia la policía me enfurecieron y molestaron tanto que no bastaba con denunciarlo.

Todo apunta a que eso enfureció aún más a Quentin, quien durante su paso por el podcast de Marc Maron en 2021 se mostró así de rotundo: "Si tuviera que volver a empezar, no usaría el apellido Tarantino. Si tuviera que hacerlo de nuevo, usaría mi segundo nombre como apellido. Sería Quentin Jerome". Además, se pronunció más sobre la entrevista que Premiere hizo a su padre:

Fue una auténtica barbaridad. Ni siquiera se puede decir que fuera un mal padre y que eso tal vez influyera en la vida de Quentin. No. Él no estaba presente. Fue de muy mal gusto.

De hecho, Tarantino confesó allí que llegaron a verse una vez en persona, y que la cosa no fue nada bien: "Un día estaba en un café, pidiendo algo, y de repente, ahí estaba él”. Y me dijo: ‘Hola. Soy yo’. Levanté la vista y supe al instante quién era. Y pensé: ‘Uf. Sabía que este día iba a llegar’. Y él me respondió: ‘Sí. Ese día es hoy’. Y me preguntó: ‘¿Puedo sentarme?’. Miré la mesa y le hice un gesto con la mano para que se fuera. Lo miré cuando dije: ‘Uf’. Luego miré mi plato y le hice otro gesto para que se fuera. Vete, vete. Y se fue. Eso fue todo".

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