El autor de 'Monster' y '20th Century Boys' está de vuelta. Naoki Urasawa cuestiona la IA en su nuevo manga, que arranca este mismo verano

Naoki Urasawa lleva ya 40 años de carrera como mangaka, y no tiene pinta de que se vaya a detener ante nada. El autor de 'Monster', '20th Century Boys' o 'Master Keaton' continúa creando historias y desde 2018 viene publicando 'Asadora!', un drama de ciencia ficción, pero este mismo verano empieza un nuevo manga centrado en la inteligencia artificial.

Al día con los tiempos que corren

Urasawa es un maestro del suspense y la ciencia ficción, como ha demostrado de sobra en su carrera, y aunque ahora mismo no se sabe demasiado sobre su nueva obra ya va apuntando maneras.

Se llamará 'Last Manga Classroom' ('Saigo no Manga Kyōshitsu') y arranca el próximo 12 de agosto en la revista Big Comic Original Special de la editorial Shogakukan. Por el momento no hay demasiada información sobre la historia en sí, pero la inteligencia artificial será un componente clave de la historia:

"¿Qué está tratando de hacer Urasawa? ¿A qué desafío se enfrenta ahora? En una era en la que la IA lo hace todo...", se puede leer en el anuncio oficial de 'Last Manga Classroom'. "Se dice que hemos entrado en una era de comodidad. Pero incluso en tiempos de incomodidad, había ciertas cosas que brillaban porque se tomaba el tiempo de perfeccionarlas con ambas manos. Para darnos cuenta de esto, ¡debemos tener la conciencia de volver al pasado de vez en cuando!"

Urasawa confirma que también seguirá dibujando 'Asadora!' al mismo tiempo que este nuevo manga, así que está "muy ocupado" estos días. En principio 'Last Manga Classroom' apunta a ser una serie limitada que se publicará a lo largo de dos meses, ahora solo nos queda esperar a ver qué se trae el maestro entre manos y qué recadito nos deja.

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