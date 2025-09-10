'Miércoles' es mejor cuando deja brillar la amistad por encima de cualquier trama romántica. Por eso creo que debería olvidarse de la redención de este personaje

Uno de los mayores aciertos de la segunda temporada de 'Miércoles' fue no quedarse atrapada en el cliché romántico. La serie de Netflix exploró otros terrenos, priorizando la esencia del personaje principal y tramas diferentes como la amistad con Enid o la relación del personaje de Jenna Ortega con su madre. Por eso me preocupa que, tras el reencuentro con Tyler (Hunter Doohan) en los últimos episodios, la serie decida explorar ese vínculo en la tercera entrega. Esta historia ya tuvo su cierre y lo que parecía un romance terminó convertido en una traición sangrienta. Por eso, retomar esa dinámica acabaría diluyendo lo que realmente hace brillar a la serie.

Hay que aprender a separar

En su primer año en Nevermore (o Nunca Más), Miércoles encontró en Tyler a un cómplice inesperado. Su aspecto humano y predisposición a ayudar la llevaron a confiar en él, pero la verdad acabó saliendo a la luz y detrás de esa mirada amable se ocultaba el Hyde, el verdadero responsable de los crímenes de la zona. Desde entonces, cualquier atisbo de romance quedó enterrado y Tyler se transformó de aliado en amenaza.

Y la segunda temporada tampoco suaviza esa dualidad. Encadenado y encerrado, Tyler se ha convertido en un monstruo y aunque Miércoles tiene en sus manos la posibilidad de acabar con él definitivamente, decide dejarle ir. No por amor, sino porque ha aprendido que todos merecen la oportunidad de liberarse de las cadenas de aquellos que le manipulan.

Frente a esa oscuridad, Miércoles elige cuidar su amistad con Enid (Emma Myers), que en realidad es la relación más honesta de la serie. Ambas demostraron en la primera temporada que están dispuestas a sacrificarse la una por la otra y la posibilidad de la muerte de Enid sacude a Miércoles por dentro, que por primera vez la mantiene al margen de los líos en los que se mete por miedo a perderla. Ese cambio marca un nuevo matiz en su carácter, porque ya no se trata de la chica que prefiere estar sola, sino de alguien que tiene miedo a lo que significa realmente abrirse a otra persona.

Que la serie haya elegido este camino es el movimiento más inteligente, no solo porque apuesta por ser fiel a la personalidad de Miércoles, sino porque la protagonista no está obligada a salvar a Tyler ni a arreglar lo que sea que no funciona con él.

El corazón de la serie no tiene que ver con triángulos amorosos ni romances imposibles, sino que está en la amistad improbable de dos personalidades opuestas. Enid representa la luz que Miércoles nunca admitiría necesitar, y Miércoles es la prueba de que incluso los vínculos más extraños pueden ser inquebrantables. Y creo que es importante no dejar que esto se diluya, ni siquiera cuando los monstruos se interpongan en su camino.

