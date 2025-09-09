Malas noticias para los fans de 'Miércoles'. La temporada 3 de la serie con Jenna Ortega va a tardar mucho en llegar a Netflix

Casi tres años tuvieron que esperar los seguidores de 'Miércoles' para el lanzamiento de su esperada segunda tanda de episodios. Ahí es cierto que las huelgas que hubo en Hollywood en 2023 tuvieron cierto peso en ello, pero ahora no hay nada que debiera impedir que la serie con Jenna Ortega tenga un ritmo de producción bastante más ágil. El problema es que no va a ser así y la espera también va a ser muy larga.

La primera prueba de ello es que Alfred Gough y Miles Millar, cocreadores de 'Miércoles', comentaron hace apenas unas semanas en Collider que todavía estaban trabajando en los guiones de la temporada 3 y que además iba a haber una pausa con motivo de la campaña de promoción de la segunda.

Va para largo

A eso hay que sumarle que desde What's On Netflix desvelaron el pasado mes de abril que la temporada 3 aún no había recibido luz verde por aquel entonces, lo cual hacía que el progreso en los nuevos episodios fuese todavía lento. De hecho, fue en julio cuando se anunció oficialmente su renovación, por lo que es posible que el trabajo en ella no empezar a intensificarse hasta entonces.

Además, Production List aclara que el plan ahora mismo es que el rodaje de la temporada 3 arranque en primavera de 2026, lo que supone que va a ser imposible que los nuevos episodios puedan estrenarse el año que viene. ¿Queréis una prueba irrefutable de ello? El rodaje de la segunda entrega se extendió durante más de 9 meses.

Por ello, todo apunta a un lanzamiento en junio. De hecho, sus creadores apuntaron en Collider que eso sería lo ideal, mientras que fuentes de la empresa han señalado a What's On Netflix que ahora lo mismo lo más probable es que se lance en junio de 2027. Eso se traduciría en una espera de 21 meses. Bastante menos que la segunda, pero aún un tiempo de lo más considerable.

El consuelo que queda es que la temporada 3 está más que garantizada, pero ojalá los tiempos de espera no fuesen tan largos, una queja cada vez más recurrente entre los amantes de las series de televisión y que ya se ha cobrado más de una víctima durante estos últimos años...

