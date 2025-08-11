"Miércoles acabó terriblemente mal". Los creadores de la serie de Netflix con Jenna Ortega explican los 3 grandes cambios de la temporada 2

El estreno de la temporada 2 de 'Miércoles' ha servido para traernos de vuelta la serie con Jenna Ortega que hizo historia hace casi tres años. Todavía está por ver si esta nueva entrega logrará repetir el éxito de su predecesora, pero sus creadores Alfred Gough y Miles Millar tomaron buena nota de lo que había funcionado mejor y peor para hacer tres grandes cambios en esta tanda de episodios.

"Se adentró en ese camino a regañadientes".

Uno de los más evidentes ya lo había adelantado la propia Ortega, pues la actriz no quedó nada contenta con el triángulo romántico en el que se vio envuelta su personaje, llegando a afirmar que "es genial deshacernos de eso". Ahora ha sido Gough quien ha aludido a ello señalando lo siguiente en The Hollywood Reporter:

También parecía que Miércoles se había aventurado en el romance en la primera temporada y que Miércoles acabó terriblemente mal cuando descubrió que el chico del que se había enamorado era un monstruo y asesino en serie. Así que parecía que no volvería a aventurarse en el terreno romántico tan pronto. De todos modos, no es alguien a quien le interese eso ahora mismo; se adentró en ese camino a regañadientes.

Eso sí, Gough destaca que "no es que pensáramos que fuera un error en la primera temporada ir por ahí", pero para la segunda lo han eliminado por completo. Al menos en lo referente a Miércoles, pues triángulo amoroso hemos vuelto a tener, pero en esta ocasión con Enid (Emma Myers) como protagonista del mismo.

Por su parte, Millar ha hecho especial hincapié en que una de las grandes lecciones que sacaron de la primera entrega "fue que la gente está fascinada con la familia Addams y no sabe mucho sobre ellos. Así que creo que solo tuvimos a Gomez (Luis Guzmán) y Morticia (Catherine Zeta-Jones) en dos episodios y a Pugsley (Isaac Ordonez) en el primer episodio. Pero la gente estaba muy intrigada por la relación madre-hija, pero también querían saber más sobre la familia. Lo interesante de la familia es que es lo opuesto a Superman: no hay mitología ni tradición. La familia ni siquiera tenía nombres en las caricaturas originales".

Eso ha llevado a que la familia de Miércoles tenga una presencia mucho más destacada en la temporada 2, algo que también de fruto del otro gran cambio que sus responsables decidieron introducir en estos episodios: "La otra cosa es que la primera temporada se centró en un 98 por ciento en Miércoles. Queríamos desarrollar el mundo, conocer a otros personajes y también cambiar un poco el misterio para la segunda temporada".

Menos protagonismo para Ortega, eliminación total de tramas románticas para su personajes y que la familia Addams gane peso. Personalmente creo que las tres son un acierto, y quizá por ello haya disfrutado más con ella que con su predecesora.

