Lo mejor del regreso de 'Miércoles' no ha sido el cameo de Lady Gaga. Creo que ya era hora de que se centrasen en un icono de la Familia Addams

La segunda temporada de 'Miércoles' se ha atrevido a dar un paso que muchos fans hemos pillado a deseo con el estreno de la última tanda de episodios de la nueva entrega. Además de contar con el cameo de Lady Gaga -cuya colaboración también ha dado pie a rodar su último videoclip musical junto a Tim Burton-, la serie ha incluido por fin la historia de Cosa, uno de los miembros más icónicos de la familia Addams y también de la serie de Netflix.

Por eso, Alfred Gough y Miles Millar quisieron ir más allá y darle un trasfondo que lo conecta con otro personaje. A partir de aquí comienza el terreno de los spoilers.

Un origen inesperado

En una charla con Deadline, Gough explicó que para ellos, la serie "es un lienzo en blanco para profundizar en estos personajes y descifrar otras cosas. Y la gente siempre nos preguntaba: ‘¿de dónde sale Cosa?’ y ‘¿vais a contar alguna vez la historia de sus orígenes?’”.

Por su parte, Millar añadió esto:

“Parecía una idea natural y un MacGuffin para la temporada. Fue interesante seguir algunos comentarios. Nos pareció bastante obvio desde el primer momento en que aparece [Isaac]… pero creo que mucha gente, con suerte, no lo ha visto venir y se sorprendió con ese final”

En un momento de la temporada, se revela que Cosa era en realidad la mano del estudiante Isaac Knight, al que Pugsley revivió bajo el Árbol Calavera. Durante la última confrontación, Morticia recuerda cómo años atrás separó a Isaac de la mano para salvar a Gomez, y cómo tiene que volver a hacerlo ahora para rescatar a Miércoles. Así lo cuenta Millar también:

“Ese es realmente el corazón de la serie, y ese es el clímax emocional de la temporada. Ese es el momento en que Cosa se separa y regresa a trompicones con su familia, su verdadera familia, y se apropia de ello”.

Este giro no solo responde a una de las grandes incógnitas del universo Addams, sino que también abre nuevas posibilidades narrativas para el futuro de 'Miércoles'. Cosa ya no es solo un fiel compañero, sino también un personaje con el conectaremos incluso más.

