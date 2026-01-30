Este nuevo canal temático para fans del western junta a Clint Eastwood, John Ford y Sergio Leone y llega a la televisión ya mismo

A pesar de haber emocionado a espectadores durante décadas, el western ya no está tan presente hoy en el panorama audiovisual. Es por eso que se sigue volviendo a los clásicos. A esos desiertos naranjas, a la música de Ennio Morricone, a la cara de John Wayne o Clint Eastwood y a los clásicos conflictos de caravanas y vaqueros.

En AMC lo saben, y por eso estrenarán en España el próximo 10 de febrero el primer canal de televisión premium exclusivamente dedicado a western. Se podrá ver desde los principales operadores: Vodafone, Orange, Jazztel, Yoigo, Euskaltel, DIGI, MásMóvil, R, Avatel, Telecable, Pepephone, LOWI, PTV Telecom, Cable Local y Tivify, además de con Prime Video a través de AMC Channels.

La programación hará un recorrido transversal por la longeva historia del género, centrándose en primer lugar en los grandes autores como John Ford, Henry Hathaway o Sergio Leone, así como en grandes estrellas de la época de la talla de Kirk Douglas, Charlton Heston o Henry Fonda. Desde los primeros clásicos de los años 30 al western crepuscular de los años 70. El canal llega en el mes de lanzamiento de John Ford, por lo que comenzará sus emisiones dedicando un ciclo temático a él.

Más allá del cine americano, el canal también explorará rincones europeos del género que se rodaron en Italia o España. Películas como 'El día de la ira' o 'Hasta que llegó su hora'. También tendrán su espacio los neowesterns, entre los que se mencionan 'Los odiosos ocho' de Quentin Tarantino o 'El forastero', de Randa Haines.

Es el segundo nuevo canal dedicado a cine que tenemos este año. Comenzábamos 2026 hablando de Squirrel 2, el canal secundario de la cadena que se centra en ficción televisiva y cinematográfica, también apostando por clásicos. En este caso hablábamos de un canal de TDT.

