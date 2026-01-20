La película más larga de la historia de Hollywood. Un espectáculo épico que mezcla cine bélico con western estrenado hace 33 años

La duración de una película puede ser un factor muy importante a la hora de decidir qué títulos vemos y cuáles dejamos para otra ocasión. Por ello, la película más larga estrenada nunca en cines por la industria de Hollywood es seguramente una obra que muchos hayan dejado pasar de largo por ese motivo. El film con ese curioso honor es 'Gettysburg', un espectáculo épico que mezcla western con cine bélico estrenado en 1993.

'Gettysburg' se sitúa en plena Guerra Civil de Estados Unidos en los compases a la batalla más importante de ese enfrentamiento bélico. Es entonces cuando el 1 de julio de 1863, más de 150.000 soldados esperan el momento de entrar en combate. A tanto no se llegó en la recreación, pero sí que en la película se utilizaron más de 5.000 extras.

Así pasó 'Gettysburg' de miniserie a película

Lo cierto es que hay un poco de truco detrás del récord de 'Gettysburg', ya que fue rodada inicialmente para estrenarse en forma de miniserie, pero el magnate Ted Turner insistió en lanzar en cines esta adaptación de la novela de Michael Shaara a cargo de Ronald F. Maxwell. Para ello aprovechó que acababa de comprarse New Line, pero su plan tenía un pequeño gran problema: la abultada duración limitada mucho el número de pases diarios que podían hacerse.

Todo eso llevó a que apenas llegase a verse en un máximo de 248 salas en todo Estados Unidos, lo que llevó a que su recaudación final en dicho país no pasase de los 12 millones de dólares. Una cifra bastante pobre para un proyecto presupuestado en 20 millones, pero claro, es que su intención inicial era lanzarla de forma directa en televisión.

Los 254 minutos que duraba la versión vista en cines -luego hubo un montaje del director que se iba hasta los 271 minutos- permitieron a 'Gettysburg' arrebatar a 'Cleopatra' (243 minutos) el título de película más larga de la historia de Hollywood. De hecho, eso fue algo totalmente buscado, pues el propio Turner declaró en la época lo siguiente:

Quería que fuese la más larga. Es toda una declaración de intenciones. Dice que es importante.

Es cierto que en otras cinematografías sí que se estrenaron comercialmente películas más largas, pero aquí lo que realmente importaba era hacerse con ese honor en Hollywood. Y hasta se soñaba con que eso fuese el camino al Óscar, pero a la hora de la verdad no consiguió ni una sola nominación en los premios que entrega la Academia de Hollywood.

Eso sí, Turner sí que quedó suficientemente satisfecho con el resultado final como para financiar años después la precuela 'Dioses y generales', centrada en la historia del general confederado Jonathan Jackson. Lo curioso es que su duración original era incluso mayor a la de 'Gettysburg', pero el montaje estrenado en salas se quedó en finalmente en "sólo" 219 minutos.

Eso sí, 'Dioses y generales' también tuvo un montaje del director, que en esa ocasión se fue hasta los 280 minutos. Entonces sí que acabó superando a 'Gettysburg', pero esta última mantiene aún hoy el récord de película más larga nunca estrenada en cines por Hollywood.

