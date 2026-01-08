La película más taquillera de Elizabeth Taylor estuvo a punto de hundir a su propio estudio, pero eso hizo que Hollywood cambiara para siempre

Hace más de seis décadas, 'Cleopatra', la superproducción protagonizada por Elizabeth Taylor, no solo buscaba contar la historia de la legendaria reina egipcia, sino que acabó escribiendo una de las páginas más locas de la historia de Hollywood.

Lo que en teoría iba a ser un proyecto espectacular terminó convirtiéndose en una pesadilla financiera para 20th Century Fox, y lo que vino después de esa debacle marcó un antes y un después en la forma de hacer cine y en el propio paisaje urbano de Los Ángeles.

Cuando el estudio empezó a rodar la película a principios de los años 60, nadie imaginaba que se estaban metiendo en un berenjenal de tres pares de narices. La película, que inicialmente tenía un presupuesto modesto para los estándares de la época, fue creciendo y creciendo hasta que el coste final rondó los 44 millones de dólares, una cifra astronómica que la convirtió en el film más caro jamás producido hasta ese momento.

Tan exagerado fue el gasto en decorados, transportes y especialmente en el salario de Taylor, que 20th Century Fox se vio al borde de la ruina incluso antes de que la cinta llegara a las salas.

La locura del rodaje se extendió más allá del dinero: hubo cambios de director, retrasos por la salud de la propia Taylor y la famosa relación con su coestrella Richard Burton que ocupó portadas de periódicos y tabloides de todo el mundo. El resultado fue un producto final que, pese a sus defectos, arrasó en taquilla convirtiéndose en la película más taquillera de 1963, aunque la recaudación no fue suficiente para compensar los costes descomunales que había acumulado Fox.

El impacto de esta espiral financiera fue tan grande que la compañía tuvo que tomar decisiones drásticas para mantenerse a flote. Entre ellas, vendió más de 180 acres de terreno de su lote trasero en Los Ángeles, un terreno que durante décadas había servido para rodar innumerables producciones.

Esa venta de suelo no fue un simple activo desprendido para salvar el pellejo de la empresa: aquel solar acabaría convirtiéndose con los años en Century City, uno de los desarrollos urbanísticos más importantes de la ciudad, con edificios de oficinas, residencias y centros comerciales que hoy forman una parte prominente del oeste de Los Ángeles.

En realidad, la historia de Cleopatra ofrece varias lecciones sobre el Hollywood de la época. Por un lado expuso los riesgos extremos asociados con las superproducciones de gran escala en el antiguo sistema de estudios, donde una sola película podía tanto catapultar como arruinar a una compañía entera. De hecho, muchos historiadores del cine ven en este tropiezo financiero el principio del fin del viejo modelo de los grandes estudios que dominaban Hollywood con producciones a gran escala sostenidas por contratos largos y rígidos.

A pesar de que con el paso del tiempo la cinta consiguió equilibrar cuentas gracias a futuros ingresos por derechos televisivos, y aunque Fox se recuperó con otros títulos exitosos poco después, el impacto inmediato de 'Cleopatra' siguió resonando durante años: no solo influyó en cómo se financiaban y gestionaban los grandes filmes, sino que también, en un giro bastante poético, dio lugar a un nuevo barrio que hoy se considera parte esencial del mapa urbano de la ciudad.

Fotos de Fanpop

