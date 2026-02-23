El final explicado de 'El caballero de los Siete reinos' y qué podemos esperar en la temporada 2, según el creador de la serie

Las aventuras de Dunk y Egg cierran una etapa. La temporada 1 de 'El caballero de los Siete reinos' ha terminado tras seis (breves) episodios, la resolución de torneo de Vado Ceniza, juicio de los Siete incluidos y el porvenir que se le pone por delante a nuestros protagonistas. Por cierto, a partir de aquí spoilers.

'La mañana' (The Morrow, 1x06) es el cuarto acto de la temporada. Con el torneo finalizado y toda la tragedia que supone la muerte de Baelor (Bertie Carvel), un todavía malherido Duncan (Peter Claffey) sopesa su futuro en lo que recibe varias propuestas: irse con Lyonel Baratheon (Daniel Ings) o servir a Maekar (Sam Spruell) y tener a Egg (Dexter Son Ansell) de escudero.

Finalmente decide armar su petate, coger sus caballos y marcharse... no sin antes encontrarse con un Egg que quiere ir con él para sorpresa de su padre: aquí tenemos un cambio con el libro. En las novelas cortas, se implica que Maekar sí que le dio permiso a Egg para irse con Dunk. Sobre el por qué decide irse es algo de lo que Ira Parker, creador de la serie, habla largo y tendido.

Jovencito confuso

«El hecho de que acabe con Dunk es toda la historia del episodio 6», comenta Parker hablando para Los Angeles Times. Para el guionista, el chico necesita dirigir toda su frustración y decepciones a objetivos nobles y ve en Dunk alguien que le puede salvar de los lobos:

«No quiero ir ahí y decir que es por trauma Targaryen y por todo lo que ha pasado. Es un niño. Le han pasado cosas que fueron muy amables para él y él fue muy feliz. Entonces todo le fue arrebatado y culpa a la gente. Cree que él les ha causado [a otros] todos estos problemas y cuando eso no tiene dónde aterrizar, se convierte en ira. Simplemente crece dentro de ti.»

Y como es un muchacho desorientado, necesita un mentor, un guía... la importancia de esta figura en la vida de alguien es, para el creador, el tema principal de la serie:

«Para mí es muy importante mostrar la importancia de tener un mentor en tu vida. Evidentemente, somos bastante temáticos sobre padres e hijo, caballeros y escuderos, y en cierto modo, hermanos. Pero en el fondo de esto está el qué es tener un maestro. Dunk tuvo eso en Ser Arlan. Dunk no tiene obligación alguna de hacer algo por esta familia en este momento y lo hace... porque lo hicieron por él. Está devolviéndolo, ser un beneficio para la persona de al lado.»

Algo que se planteará en una temporada 2 en la que, como podéis suponer, nos esperan bastantes cosas en lo que los protagonistas se dirigen a Dorne. Una temporada sobre la que Ira Parker ha confirmado dos datos: el más importante es que estará basada en la segunda de las novellas ('La espada leal') y, por tanto, habrá paradita en el Dominio; el segundo dato, que también tendrá seis episodios.

Eso sí, Parker decide aclarar que esto es una serie sobre Dunk y Egg y no les interesa meterse en tramas palaciegas o poner el foco en los nobles... aun cuando tiene pinta de que volveremos a ver a algunos de los que pasaron por la temporada 1:

«Lo curioso de esta serie es que los nobles, reyes y reinas son todos terriblemente interesantes. Tantas veces que quieres ir y escribir para ellos, pero la realidad es que eso no es lo que es esta serie. Hay un montón de series, dentro de este mundo y otros mundos, que cubren definitivamente esa parte. Y no somos eso. Somos los de abajo. Estamos en el punto de vista de Dunk. Hasta no nos permitimos ir detrás de las escenas en los puntos de vista de las damas y señores menores. Para bien o para mal, esas son las lentes de narrativa que hemos montado para esta serie. El que alguien entre y salga de nuevo en el mundo de Dunk, diría que probablemente. Poniente es un... sí. Sí. Es todo lo que diré. Sí.»

